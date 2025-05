Elezioni a Bertinoro Bernaroli Voltare pagina | Occorre una visione moderna e inclusiva per un futuro dinamico

"Dopo anni di governo ininterrotto da parte dell’attuale amministrazione — nella quale il candidato sindaco Filippo Scogli ha ricoperto ruoli di rilievo sia in Consiglio comunale che in Giunta — è tempo di imprimere a Bertinoro una svolta autentica. Occorre una visionemoderna e inclusiva, capace. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Elezioni a Bertinoro, Bernaroli (Voltare pagina): "Occorre una visione moderna e inclusiva per un futuro dinamico"

#Bertinoro per la #paceProvincia di #Forlì #Cesena Leggi la discussione

Elezioni Bertinoro, Bernaroli (Voltare pagina) sulle terme di Fratta: "Serve trasparenza sulla gestione del patrimonio pubblico" - "In questi giorni di campagna elettorale è fondamentale riportare l’attenzione su una vicenda emblematica della cattiva gestione del patrimonio pubblico: la perdita delle Terme di Fratta, un bene storico e strategico, ricevuto gratuitamente dallo Stato". Così il candidato sindaco della lista... 🔗Leggi su forlitoday.it

Elezioni a Bertinoro, si replica lo schema: Bernaroli candidato con l'appoggio esterno del centrodestra - Godrà di un appoggio esterno del centrodestra, nelle retrovie e quindi senza simboli di partito, il candidato sindaco di Bertinoro Giorgio Bernaroli, che il 25 e il 26 maggio sfiderà il candidato di 'Insieme per Bertinoro' (centrosinistra) Filippo Scogli, chiamato a succedere a Gessica Allegni... 🔗Leggi su forlitoday.it

Elezioni a Bertinoro, Scogli si presenta a Borghetto: "Pronto al confronto con Giorgio Bernaroli" - Dopo l’interruzione dettata dalla scomparsa del Santo Padre e dal lutto nazionale proclamato dal Governo, ripartono gli incontri pubblici della lista Insieme per Bertinoro e del candidato sindaco Filippo Scogli, per presentare le candidate e i candidati al consiglio comunale e il programma... 🔗Leggi su forlitoday.it

