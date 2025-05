Elezioni a Bertinoro al via un ciclo d' incontri sulla scuola con Sara Londrillo Europa Verde

Al via un ciclo di incontrisullascuola di EuropaVerde, "per parlare di quello che è stato fatto a Bertinoro, quello che serve ancora, e confrontarsi con i cittadini per capire le esigenze delle famiglie". Per intrattenere i più piccoli ci sarà uno spettacolo di burattini & narrazione. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Elezioni a Bertinoro, al via un ciclo d'incontri sulla scuola con Sara Londrillo (Europa Verde)

Elezioni a Bertinoro, il candidato sindaco Scogli: "Investire sull'educazione per spezzare il ciclo della violenza e delle discriminazioni" - Si è svolto sabato al Chorus Art Café di Bertinoro l'aperitivo organizzato dalla lista "Insieme per Bertinoro - Filippo Scogli Sindaco", un'occasione per affrontare temi cruciali legati ai diritti delle donne e alle pari opportunità. "L'8 marzo è un giorno per celebrare i traguardi raggiunti... 🔗Leggi su forlitoday.it

Elezioni, Bartolini (Insieme per Bertinoro): "Eradicare il lavoro povero e costruire un nuovo patto sociale" - "Il Primo maggio è la festa delle lavoratrici e dei lavoratori, ma mai come in questo momento, ogni giorno è e deve essere un giorno di lotta per i diritti, per un mondo del lavoro più giusto". Così Marco Bartolini, candidato al consiglio comunale di Bertinoro con la lista "Insieme per Bertinoro"... 🔗Leggi su forlitoday.it

Elezioni a Bertinoro, si replica lo schema: Bernaroli candidato con l'appoggio esterno del centrodestra - Godrà di un appoggio esterno del centrodestra, nelle retrovie e quindi senza simboli di partito, il candidato sindaco di Bertinoro Giorgio Bernaroli, che il 25 e il 26 maggio sfiderà il candidato di 'Insieme per Bertinoro' (centrosinistra) Filippo Scogli, chiamato a succedere a Gessica Allegni... 🔗Leggi su forlitoday.it

Bertinoro, ecco alcune candidate con Scogli - Nel corso di un aperitivo organizzato dalla lista ‘Insieme per Bertinoro - Filippo Scogli ... consigliere che parteciperanno alle prossime elezioni comunali. L’occasione è stata quella ... 🔗msn.com

Bertinoro, ecco i candidati di ’Voltare Pagina’ - ha presentato i 16 candidati consiglieri alle prossime elezioni amministrative di Bertinoro. Una lista composta da cittadini con differenti percorsi politici, ma, si legge nella nota stampa che ha ... 🔗msn.com

