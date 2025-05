Edimburgo carro della giostra deraglia al Galactic Carnival Festival | terrore per una famiglia

Sabato 10 maggio, un normale pomeriggio di festa al Galactic Carnival Festival di Edimburgo è stato stravolto da un drammatico incidente. Kevin McNulty e i suoi tre figli si sono ritrovati coinvolti in un evento allarmante quando una giostra ha deragliato, scatenando il panico tra i partecipanti. Le parole del padre,

Sabato 10 maggio, una tranquilla giornata in famiglia si è trasformata in un incubo per Kevin McNulty e i suoi tre figli al GalacticCarnivalFestival di Edimburgo. Una delle carrozze dellagiostra su cui si trovavano i bambini ha improvvisamente deragliato, provocando panico tra i presenti.Il padre: ‘Ho visto la giostra dei miei figli volare verso di noi’ L’uomo si trovava con la compagna Brooke al Westside Plaza di Wester Hailes quando ha visto la giostra dei suoi figli sfrecciare fuori controllo: “Andava verso di noi. Ho pensato solo a correre, non ho avuto il tempo di riflettere”.Il vagone impazzito ha colpito un’auto e si è fermato poco dopo. Fortunatamente, nessuno dei bambini ha riportato ferite. Un video diffuso online mostra il momento drammatico, tra urla e caos, con Kevin che corre verso i figli appena l’impatto si arresta. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Edimburgo, carro della giostra deraglia al Galactic Carnival Festival: terrore per una famiglia

