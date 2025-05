Edilizia e infrastrutture di ricerca la riparizione dei fondi per il 2025

Il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che ripartisce le risorse agli enti di ricerca nell’ambito della nuova annualità del Fondo per l’Edilizia e le infrastrutture di ricerca. Per il 2025 il finanziamento complessivo è di 94 milioni di euro. Di questi, al Consiglio nazionale delle Ricerche (Cnr) sono stati assegnati 7,5 milioni di euro. Permetteranno interventi di carattere sia logistico che scientifico per rinnovare e potenziare due importanti infrastrutture di ricerca in Antartide, entrambe al servizio di gruppi di ricerca da tutto il mondo: la stazione scientifica costiera ”Mario Zucchelli” – situata a Baia Terra Nova nel Mare di Ross, la cui costruzione risale al 1985 – e la base scientifica ”Concordia”, posta sul plateau antartico a 3.233 m di altitudine, e gestita dall’Italia in collaborazione con la Francia. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Valditara: “In arrivo oltre 700 milioni per nidi, mense e laboratori scolastici”. Gli investimenti per l’edilizia scolastica e le infrastrutture educative - Nel corso della giornata conclusiva dell’evento Scuola Futura, svoltosi ad Arezzo, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato un importante piano di investimenti a favore del sistema scolastico italiano.L'articolo Valditara: “In arrivo oltre 700 milioni per nidi, mense e laboratori scolastici”. Gli investimenti per l’edilizia scolastica e le infrastrutture educative sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Ricerca: dal Mur stanziati 94 milioni per le infrastrutture - Milano, 11 mag. (LaPresse) – La ministra dell’Università e la Ricerca Anna Maria Bernini ha firmato un decreto che va a ripartire la nuova annualità del Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca per gli enti di ricerca. La dotazione complessiva è di 94 milioni di euro. “I nostri enti di ricerca sono gioielli, un vanto per l’Italia, un riferimento scientifico a livello internazionale – spiega Bernini -. 🔗Leggi su lapresse.it

Ricerca, Sustainable Blue Economy: prima call per l’accesso alle infrastrutture - La Sustainable Blue Economy Partnership ha pubblicato il primo bando per l’accesso alle infrastrutture di ricerca, con il focus su “Piloting access to shared research infrastructures at pan-European scale and reinforce capacities to support the transformation of the blue economy”. Il bando è aperto fino al 29 aprile 2025.La call offre ai candidati l’opportunità di presentare proposte per utilizzare le infrastrutture messe a disposizione dal partenariato e operanti in tutti i bacini marini dell’UE e nell’Oceano Atlantico. 🔗Leggi su ildenaro.it

