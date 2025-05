ecco il parco accessibile a tutti è il più inclusivo della toscana

Il nuovo drago sembra davvero avere fatto breccia fra i più piccoli, e non solo. Decine di bambini ieri mattina hanno infatti voluto subito testare i nuovi giochi e percorsi del parco del Drago appena inaugurato, il primo giardino completamente accessibile a tutti in Toscana e uno dei primi in Italia. A caratterizzare lo spazio verde di via Don Minzoni, a pochi metri dalla biblioteca, è un grande elemento centrale (a forma di drago appunto) con uno scivolo, accessibile anche a chi ha una disabilità motoria.Intorno percorsi tattili, giochi, amache, cartellonistica realizzata in Caa (Comunicazione aumentativa e alternativa). Un progetto, quello del giardino a barriere zero, che prende le mosse, nel 2021, dalla convenzione sottoscritta dal Comune di Calenzano e dell’associazione Vorreiprendereiltreno Ets nel 2021 che ha previsto la progettazione e la direzione lavori con il designer Fabio Casadei, Claudio Iacono dello Studio 360Ingegneria e l’architetto paesaggista Gianna Galgani. 🔗Leggi su Lanazione.it

