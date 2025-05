E' quasi rissa tra Fils e Tsitsipas l' arbitro costretto a scendere dalla sedia

🛈 Anteprima news:

AGI - Parlare di rissa mancata è forse esagerato ma il match tra Arthur Fils e Stefano Tsitsipas , oggi agli Internazionali d'Italia, si è chiuso all'insegna della polemica più accesa. Tutto perchè al settimo game del secondo set il greco ha conquistato un punto mirando la pallina direttamente al corpo del francese. Il quale ha ignorato le ripetute scuse di Tsitsipas . Un atteggiamento che ha infastidito il tennista greco se è vero che, una volta persa la partita per 2-6, 6-4, 6-2, dopo la tradizionale stretta di mano a rete, Tsitsipas ha rimproverato Fils per il suo modo di fare. Ne è seguita un'accanita discussione tra i due giocatori che ha costretto l' arbitro a scendere dalla sedia per portare tutti alla calma. Per la cronaca il francese, 14esimo nel mondo, ha battuto il greco (n. 🔗 Leggi su Agi.it

