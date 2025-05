è morto piccolo uno degli ultimi partigiani bergamaschi aveva 103 anni

In breve da Zazoom:

Battista Gotti, conosciuto con il nome di battaglia «Piccolo», è venuto a mancare domenica 11 maggio, segnando la scomparsa dell'ultimo sopravvissuto della Brigata «Primo Maggio» Fiamme Verdi. Nato nel 1921, Gotti avrebbe celebrato il suo centoduesimo compleanno a luglio, lasciando un'eredità di resilienza e un importante pezzo di storia viva. La sua vita è stata un testimone del coraggio e della lotta per la libertà.

Il piccolo Mattia Cossettini morto a Marsa Alam, per l'autopsia fu un aneurisma: "Nessun tumore al cervello" - « Nessun tumore al cervello e nessuna infezione da polmonite batterica , come erroneamente riportato dalla Direzione sanitaria del Mar Rosso . Mattia è morto per un’ emorragia causata da un aneurisma cerebrale e si esclude, con certezza, la presenza di altre patologie concomitanti ». Lo hanno reso noto, per il tramite dell’ avvocato Maria Virginia Maccari , i genitori di Mattia Cossettini ,... 🔗 Leggi su feedpress.me

Morbillo negli Usa, morto un bambino: non era vaccinato. Oltre 100 minori infettati: «La più grande epidemia degli ultimi 30 anni» - Dieci anni senza nemmeno una vittima. Poi, di punto in bianco, a gennaio il Texas e il New Mexico, nel sud degli Stati Uniti, sono stati colpiti dalla più grande epidemia di morbillo degli ultimi 30 anni. E si iniziano a contare i morti: al momento, secondo quanto ha riferito il segretario alla Salute americano Robert F. Kennedy Jr., sono due le vittime. La prima, l’unica riconosciuta ufficialmente anche dai media americani, è un bambino in età scolare non vaccinato. 🔗Leggi su open.online