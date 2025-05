E’ morto Giancarlo Cito ex sindaco di Taranto fu il pioniere del binomio populismo-telecrazia dell’Italia anni novanta

E’ stato un pioniere della telecrazia, connettendo la popolarità della sua televisione, AT6, con una ruvida proposta populista (sovrapponibili a quella delle attuali destre lepenis. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - E’ morto Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto, fu il pioniere del binomio populismo-telecrazia dell’Italia anni novanta

Taranto: è morto Giancarlo Cito Aveva 80 anni - Lo ha scritto in un messaggio pubblico Giacinto Fallone.Nella notte è morto Giancarlo Cito, fu sindaco di Taranto e parlamentare. L'articolo Taranto: è morto Giancarlo Cito <small class="subtitle">Aveva 80 anni</small> proviene da Noi Notizie.. 🔗Leggi su noinotizie.it

E' morto Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto ed ex parlamentare.Aveva 79 anni e da tempo era ricoverato a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Lottava infatti da tempo contro un brutto male.

Morto Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto e deputato: il proto-populista tra condanne, tv e insulti - Un politico, uno che flirtava con i clan, sindaco e deputato, un telepredicatore e precursore. Quante sfaccettature ha avuto la vita di Giancarlo Cito, morto a 79 anni nella sua Taranto ormai lontano dalle luci della televisione, che gli aveva regalato la prima e l’ultima ribalta, e ridotto in un angolo nei salotti politici della città che aveva prima denunciato e poi guidato negli anni in cui aveva amministrava il capoluogo jonico per poi rappresentarlo in Parlamento. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

