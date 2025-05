E’ morto Fabrizio Borra il fisioterapista dei campioni e dei vip

Forlì, 11 maggio 2025 – Se n’è andato Fabrizio Borra , il fisioterapista che curava i campioni e i personaggi del mondo delle spettacolo. Borra aveva 64 anni, era d’origine bresciana ma viveva a Forlì da una trentina d’anni. Si è spento stamattina a Forlì, a seguito di una lunga malattia. Borra era il fisioterapista più noto e ambito da parte del mondo dello sport e dello spettacolo. Tra i vip da lui seguiti si ricordano, tra gli altri, Alonso, Schumacher, Briatore, Pantani, Tamberi, Jovanotti e Benigni. Ne traccia un ricordo anche la Pallacanestro Forlì, per cui ha lavorato.“La Pallacanestro Forlì 2.015 ed i soci della Fondazione si stringono attorno alla famiglia Borra , con trasporto e sentito dolore, per la scomparsa di Fabrizio – scrive la nota della Pallacanestro -. Bresciano di origine ma forlivese d'adozione, Fabrizio Borra , il fisioterapista dei campioni , si è spento all'età di 64 anni nella prima mattinata dell'11 maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

«Papa Francesco è morto»: ecco la reazione del Pontefice di fronte alle parole di Fabrizio Corona - Durante il suo ricovero a causa di una polmonite bilaterale, Papa Francesco è stato al centro di voci incontrollate che lo davano per morto. La notizia, che circolava sui social e nelle voci di corridoio, ha scatenato un’ondata di speculazioni sulla sua salute.Fabrizio Corona, noto per le sue dichiarazioni spesso provocatorie, non ha esitato a unirsi al coro di chi lanciava questa fake news, parlando della presunta morte del Pontefice. 🔗Leggi su donnapop.it