È morto Alfonso Mascitelli figura di riferimento della sanità e della politica abruzzese

È con profondo cordoglio che si annuncia la scomparsa di Alfonso Mascitelli, direttore sanitario dell'Asl dell'Aquila, avvenuta a 68 anni. Figura intensa e attiva nella politica locale, ha ricoperto importanti ruoli come consigliere regionale e senatore per l'Italia dei Valori dal 2008 al 2013. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco, ha espresso la sua costernazione per la perdita di un uomo di grande impegno e dedizione.

È morto a 68 anni AlfonsoMascitelli, direttore sanitario dell'Asl dell'Aquila. Impegnato in politica, è stato consigliere regionale e senatore per l'Italia dei Valori per una legislatura dal 2008 al 2013. "Costernato dalla notizia - ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco.

