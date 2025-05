È l' ora della pace? Putin propone negoziati in Turchia Zelensky | lo aspetto

In breve da Zazoom:

Il 15 maggio si svolgerà a Istanbul un incontro cruciale tra Russia e Ucraina, segnando un passo verso i colloqui diretti. A poche ore dalla riunione a Kiev dei

Il ritorno a "colloqui diretti" con l'Ucraina da tenersi a Istanbul in Turchia il prossimo 15 maggio. A poche ore di distanza dalla 'riunione dei volenterosi' a Kiev il presidente russo Vladimir Putin rimanda la palla nel campo ucraino rispondendo con una controproposta a quella di una tregua di 30 giorni avanzata da Kiev e dai suoi alleati. "Ora la decisione spetta a Kiev e ai suoi curatori", ha affermato il leader del Cremlino nella notte fra sabato e domenica. La risposta da parte dell'Ucraina non è tardata ad arrivare. Dopo aver aperto in mattinata alla possibilità di un incontro in serata Volodymyr Zelensky si è rivolto direttamente a Vladimir Putin affermando di aspettarlo giovedì in Turchia "personalmente" e augurandosi che dalla Russia non si cerchino "scuse" per evitare il confronto. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - È l'ora della pace? Putin propone negoziati in Turchia, Zelensky: lo aspetto

Cosa riportano altre fonti

Putin propone all'Ucraina di riprendere i negoziati diretti in Turchia: "Chi vuole la pace non può rifiutare la nostra offerta" - Il presidente russo, che ha evocato la possibilità di un cessate il fuoco, si è detto pronto a trattative a Istanbul il 15 maggio: "Ora la decisione spetta a Kiev". Dai leader europei pressioni su Mosca: "Accetti una tregua di 30 giorni o sanzioni" 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Putin propone a Kiev di riprendere i negoziati diretti in Turchia: "Chi vuole la pace non può rifiutare la nostra offerta" - Il presidente russo si è detto pronto a far ripartire le trattative a Istanbul il 15 maggio: "Ora la decisione spetta a Kiev" 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Ucraina, Putin propone negoziati diretti per una pace duratura - MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – La Russia è determinata a condurre negoziati seri con l’Ucraina, il cui scopo è eliminare le cause profonde del conflitto. Lo ha affermato nella notte il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di un incontro con la stampa al Cremlino. “Siamo impegnati in negoziati seri con l’Ucraina. Il loro scopo è eliminare le cause profonde del conflitto e stabilire una pace duratura e a lungo termine nella prospettiva storica”, ha affermato. 🔗Leggi su ildenaro.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Putin propone negoziati diretti. Trump: Kiev dovrebbe accettare. Zelensky: Lo aspetto in Turchia - Aggiornamento del 11 Maggio delle ore 22:20; Tregua, Putin apre a negoziati diretti tra Russia e Ucraina; Guerra Ucraina - Russia, le news. Zelensky: “Incontrerò Putin in Turchia giovedì”; Ucraina, Putin propone negoziati diretti per una pace duratura. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ucraina, è l'ora della pace? Putin propone negoziati in Turchia, Zelensky: lo aspetto - Il ritorno a "colloqui diretti" con l'Ucraina da tenersi a Istanbul in Turchia il prossimo 15 maggio. A poche ore di distanza ... 🔗iltempo.it

Ucraina, Putin propone negoziati diretti per una pace duratura - La Russia è determinata a condurre negoziati seri con l'Ucraina, il cui scopo è eliminare le cause profonde del conflitto. Lo ha affermato nella notte il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di ... 🔗msn.com

Putin propone negoziati diretti con l'Ucraina. Trump: "Kiev dovrebbe accettare incontro in Turchia" - Zelensky: "Putin accetti tregua, lo aspetto giovedì in Turchia" "Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, per fornire le basi necessarie alla diplomazia. Non ha senso p ... 🔗msn.com