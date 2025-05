E le famiglie? Tagliano tagliano

Secondo l’osservatorio di Federconsumatori, le famiglie continuano ad operare tagli e rinunce. Si riduce il consumo di carne e pesce ( -16,9%) e si tagliano addirittura i consumi di frutta e verdura ( -2,4%), ricercando sempre più offerte, sconti, acquisti di prodotti prossimi alla scadenza (abitudine adottata dal 51% dei cittadini). Per questo sono urgenti misure che tutelino il potere di acquisto delle famiglie: tra queste c’è la rimodulazione dell’Iva sui generi di largo consumo e la riforma dello spostamento sulla fiscalità generale degli oneri di sistema che gravano sulle bollette. Chiediamo poi la creazione di un Fondo di contrasto alla povertà energetica e una riforma fiscale per redditi medio-bassi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "E le famiglie?. Tagliano, tagliano"

