L’auto che sbanda e invade la corsia opposta, poi lo schianto contro un’altra auto che arriva dalla direzione opposta e le altre vetture in sosta a bordo strada. Alla guida della Fiat Panda fuori controllo, un pensionato di 79 anni. Quando i soccorritori lo hanno raggiunto era in coma. L’incidente è successo nella tarda mattinata di ieri a Lecco, in via Oslavia, rione San Giovanni. Un 79enne alla guida di una Fiat Panda ha invaso la corsia opposta, finendo addosso un’altra auto, una Lancia Ypsilon, guidata da una donna che arrivava dall’altra parte e non ha pituto nulla per evitarlo, per poi terminare la corsa contro la fila di veicoli parcheggiati ai margini della carreggiata. Lo hanno soccorso i sanitari dell’autoinfermieristica di Areu con i volontari della Croce rossa di Lecco. In posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - È in coma dopo lo schianto

