E' in caserma lo stanno per arrestare | si spaccia per il nipote e fa consegnare alla 75enne soldi e gioielli ad un corriere

"È in caserma, è in caserma. I carabinieri lo stanno per arrestare. Servono dei soldi per evitare sto inferno". Queste, grosso modo, le parole che una pensionata settantacinquenne ha sentito pronunciare a colui che telefonicamente s'è spacciato - e così è sembrato essere alla "nonnina" - per il. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "E' in caserma, lo stanno per arrestare": si spaccia per il nipote e fa consegnare alla 75enne soldi e gioielli ad un corriere

