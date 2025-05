Duplice delitto a Milano | cadavere al Parco Nord suicida dal Duomo

Un sabato tragico ha scosso Milano, segnato da due eventi drammatici e inquietanti. Emanuele De Maria, 35 anni, si è tolto la vita lanciandosi dal Duomo, mentre il corpo senza vita di Chamila Wijesuriya, una barista di 50 anni originaria dello Sri Lanka, è stato trovato al Parco Nord di Sesto San Giovanni. Le indagini della Squadra Mobile sono in corso, mentre si cercano risposte a queste due tragedie.

Un sabato di sangue ha sconvolto Milano: Emanuele De Maria, 35enne napoletano, si è suicidato lanciandosi dal Duomo, mentre il corpo di Chamila Wijesuriya, barista 50enne srilankese, è stato ritrovato senza vita al ParcoNord di Sesto San Giovanni. La Squadra Mobile, in attesa di conferme ufficiali, ha identificato De Maria grazie ai tatuaggi che ne ricoprivano il corpo, mentre le indagini si concentrano su un possibile collegamento tra i due eventi e un accoltellamento avvenuto poche ore prima all’Hotel Berna.Il volo fatale dal DuomoErano da poco passate le 14 di sabato 10 maggio quando un uomo, senza mostrare esitazioni, si è gettato dal camminamento Nord delle terrazze del Duomo, precipitando per 40 metri in corso Vittorio Emanuele, a due passi dalla Rinascente. L’impatto è stato fatale. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Duplice delitto a Milano: cadavere al Parco Nord, suicida dal Duomo

