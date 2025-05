Duemila donazioni di sangue e plasma

A Cesenatico l’Avis è una delle associazioni di volontariato più importanti sul territorio. La sede è ubicata presso l’ospedale "Marconi", al numero 102 di viale Cesare Abba. Gli interessati possono conoscere le varie attività, iscriversi ed informarsi sulle modalità per i prelievi, telefonando allo 0547-674832, oppure recandosi direttamente presso la segreteria Avis, aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato compreso, dalle 8.30 alle 13. I soci iscritti attivi sono oltre mille. Ogni anno l’Avis di Cesenatico garantisce oltre 2mila donazioni di sangue e plasma, che sono preziose per le trasfusioni relative alle cure ed agli interventi chirurgici. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Duemila donazioni di sangue e plasma

