Due prime alla scuola elementare | È un risultato molto importante

Per Palaia è un traguardo importante. Del resto la scuola, per ogni comunità, è una realtà prioritaria e quando raggiunto ne consolida la presenza e ne garantisce il futuro. A dare l’annuncio è la sindaca Marica Guerrini: "E’ arrivata la notizia che in cuor nostro stavamo aspettando: la nostra scuolaelementare anche quest’anno avrà le due prime". Poi il primo cittadino aggiunge: "Il lavoro fatto con la Regione e con l’assessora all’istruzione Alessandra Nardini, il provveditorato nella persona del dottor Simonetti, il nostro istituto comprensivo con il preside dottor La Forgia, è stato efficace e superlativo". Tutte queste realtà hanno fatto squadra centrando l’obiettivo."Un grazie sentito a tutti quei genitori che anche da fuori del nostro Comune hanno dato fiducia a questa scuola – aggiunge Guerrini –. 🔗Leggi su Lanazione.it

