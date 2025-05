Due gol e una buona difesa | l’Inter tiene viva la speranza

Milano, 11 maggio 2025 – “Non è più nelle nostre mani, ma dobbiamo comunque giocare in maniera seria». Il commento di Simone Inzaghi alla fine di Torino-Inter riassume la volontà del tecnico nerazzurro di non lasciare nulla d'intentato in chiave scudetto.La formazione risente del recente impegno in Champions League, vittorioso ma con lo strascico di quattro assenti (al già infortunato Pavard si sono aggiunti Mkhitaryan, Frattesi e Lautaro). Nove undicesimi differenti dal 1' sono tanti, il rischio è perdere le distanze, non avere qualità sufficiente per superare i granata sul proprio campo, sebbene l'avversario non abbia più ambizioni di classifica.Quella stessa qualità, Inzaghi la trova però con il guizzo a sorpresa: Zalewski fa la mezzala, in realtà quasi un trequartista in aggiunta a Correa (anch'egli con un raggio d'azione molto arretrato) e alla punta centrale Taremi. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Due gol e una buona difesa: l’Inter tiene viva la speranza

