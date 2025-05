Due fantasmi travolti dai treni | Tragedie della disperazione

Due persone sono morte dopo essere state travolte da treni, in due episodi distinti: alle 5.40 alla stazione di Borgolombardo, frazione di San Giuliano al confine con San Donato, e alle 6.15 a Milano, all'altezza di via Cevedale, lungo la linea di cintura utilizzata dai treni dell'alta velocità. Pare che le vittime non avessero addosso i documenti e le condizioni dei due corpi non erano tali da permettere un riconoscimento. Serviranno quindi le impronte digitali per accertarne l'identità, e le operazioni di identificazione potrebbero essere quindi complesse. Nel caso di San Giuliano, il corpo è stato notato sui binari dal conducente di un treno, che ha dato l'allarme. La vittima è un uomo adulto, di carnagione chiara, intorno ai 30-40 anni. Dopo l'impatto, sarebbe stato sbalzato di diversi metri sulla massicciata.

Milano, due morti travolti da treni in due incidenti distinti - Due persone sono decedute travolte da treni nella prima mattina nel Milanese in due incidenti distinti. Il primo incidente è avvenuto alle 5.40 circa nella stazione di Borgo Lombardo, nella zona di San Donato Milanese. Un uomo è stato travolto da un treno di passaggio e sbalzato di diversi metri sulla massicciata. Poco dopo, alle 6 e 15 circa, all'altezza di via Rosa Luxemburg, un altro uomo è stato trovato morto lungo i binari ferroviari, apparentemente travolto da un convoglio. 🔗Leggi su tg24.sky.it

Milano, doppia tragedia sui binari: due morti travolti da treni - Nella mattinata, in due fermate nei pressi di Milano, sono stati rinvenuti due corpi: uno intorno alle 5.40 nella stazione di Borgo Lombardo, nella zona di San Donato Milanese e Poco dopo, alle 6 e 15 circa, all'altezza di via Rosa Luxemburg. La Polizia ferroviaria sta conducendo le indagini per comprendere l'esatta dinamica dei fattiL'articolo Milano, doppia tragedia sui binari: due morti travolti da treni proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

Milano, travolti da treni: due morti - 8.36 Due persone sono decedute travolte da treni, nella prima mattinata nel Milanese, in due incidenti distinti. Il primo alla stazione di Borgo Lombardo, zona San Donato Milanese. Un uomo è stato sbalzato a diversi metri dal luogo dell'impatto con il treno che lo ha investito. Poco dopo in un'altra zona è stato trovato sui binari il corpo di un secondo uomo,apparentemente anche lui travolto. Non è chiaro se sia sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. 🔗Leggi su servizitelevideo.rai.it

