Due bambini puntano le pistole cariche contro i poliziotti poi si arrendono Video choc in Messico

Due bambinipuntano le pistolecontro la polizia, gli agenti li convincono a gettare l’arma in un’operazione ad altissima tensione. Il Dipartimento di polizia di Bernalillo, in New Mexico, ha diffuso le immagini dell’intervento degli agenti per disarmare due bambini di 7 e 9 anni, in possesso di una pistola carica.Gli agenti, con armi caricate con proiettili a salve, sono entrati in azione per convincere i bambini a consegnare l’arma. Il Video registrato dal drone della polizia comprende immagini impressionanti. Si sentono le urla degli agenti, che si rivolgono ai bambini in maniera concitata, e si sentono anche colpi esplosi.Il bambino armato impugna la pistola prima di fermarsi: arrivano gli agenti e si impossessano della pistola. I due bambini, che non riportano nessun danno, vengono bloccati. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Due bambini puntano le pistole cariche contro i poliziotti, poi si arrendono. Video choc in Messico

Segui queste discussioni sui social

‘haaretz’: “a sde teiman la sopravvivenza dei detenuti è l’eccezione, non la regola”Haaretz: “A Sde Teiman la sopravvivenza dei detenuti è l’eccezione, non la regola”Secondo la testimonianza di un soldato di riserva che ha prestato servizi… Leggi la discussione

12 maggio, roma, la sapienza: “scene dal genocidio: come israele distrugge (anche) l’università”cliccare per ingrandire12 maggio, h 12-14, Roma, La Sapienza, Scienze Politiche#Gaza #genocide #genocidio #Palestine #Palestina #warcrimes #sio… Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il video della nonna in fuga dai nipoti diventa virale: “Badare a tre bambini e due cagnolini è stato troppo” - Quando una madre è tornata da una vacanza insieme al marito ha trovato la suocera pronta a fuggire dopo sei giorni con tre nipoti e due cuccioli. Un video esilarante, subito diventato virale, e che racconta con ironia quanto i nonni siano fondamentali per le famiglie moderne, spesso veri e propri pilastri nell’equilibrio tra figli, lavoro e vita quotidiana.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

In casa di una donna trovati 53mila euro in contanti, droga e due pistole - Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ricettazione e detenzione abusiva di armi: queste le accuse nei confronti di una 41enne di Ardea arrestata dalla polizia. Alla donna gli agenti sono arrivati nel corso delle indagini, coordinate dalla procura di Roma, avviate dopo un furto... 🔗Leggi su latinatoday.it

Rapina con ostaggi in una banca di Roma: dipendenti entrano e trovano due banditi nascosti con le pistole: bottino da 70mila euro e fuga da un buco nel pavimento - Terrore in una banca a Roma, in largo Enrico Berlinguer. Intorno alle 08.20, due dipendenti della filiale che stavano entrando per iniziare regolarmente il loro turno di lavoro si sono trovati di... 🔗Leggi su ilmessaggero.it

Se ne parla anche su altri siti

Due bambini puntano le pistole cariche contro i poliziotti, poi si arrendono. Video choc in Messico; Bimbi di 7 e 9 anni puntano armi contro la polizia: la delicatissima operazione per disarmarli; Rapina al supermercato, banditi armati di pistola scappano con l'incasso: «Hanno fatto allontanare i clienti a; Terni, in due pistola in pugno assaltano il Caffè Zero di Borgo Bovio e prendono l'incasso. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bimbi di 7 e 9 anni puntano armi contro la polizia: la delicatissima operazione per disarmarli - Gli agenti messi davanti a delle scelte difficili, dall'alto il drone riprende tutto: le immagini sono impressionanti. Cosa è successo ... 🔗today.it

Bambini armati contro la polizia, operazione ad alta tensione - Video - (Adnkronos) - Due bambini puntano una pistola contro la polizia, gli agenti li convincono a gettare l'arma in un'operazione ad altissima tensione. Il Dipartimento di polizia di Bernalillo, in New Mexi ... 🔗msn.com

Due bambini minacciano polizia con pistola in new mexico, agenti li disarmano senza feriti in operazione ad alto rischio - Due bambini di 7 e 9 anni a Bernalillo, New Mexico, sono stati disarmati dalla polizia con proiettili a salve; il dipartimento ha evitato procedimenti penali puntando su assistenza e prevenzione. 🔗gaeta.it