due bambini migranti morti di fame e di sete in mare deceduto anche un adulto

Lo spregevole Netanyahu che sta bombardando e affamando i civili di Gaza facendo anche numerosissimi bambini tra le vittime, lo spregevole Putin che in Ucraina sta facendo lo stesso, gli spregevoli guerrafondai nel mondo, non sono soli. Per esempio ci sono quelli che mandano a morire in mare dei bambinimigranti. Oggi due bambini.—–Di seguito un comunicato diffuso dal comitato 3 ottobre:Ancora morte nel Mediterraneo. Su un gommone alla deriva, partito giorni fa dalla Libia, sono stati ritrovati tre cadaveri, tra cui due bambini. Una persona risulta dispersa. Sarebbero morti di fame e di sete. L’ennesima tragedia che si consuma nel silenzio: pochi trafiletti, nessuna domanda sul loro destino. Chi erano? Saranno identificati? Dove verranno sepolti?Ancora una volta, la cronaca si limita al racconto dell’evento. 🔗Leggi su Noinotizie.it

