drag queen versus burlesque al teatro q77

Dopo il grande successo della scorsa stagione Drag Queen versus Burlesque , organizzato in collaborazione con l'Associazione Amazing Flamingo e con la Filodrammatica Art Studio Drag Queen , si rinnova in una sfida ancora più simpatica e accesa! Ultimo di 3 appuntamenti, domenica 18 maggio alle 17. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

La drag queen Priscilla in una scuola di Acerra a parlare di sesso con i ragazzini. Monta la polemica - Un incontro a scuola con la drag queen attivista Priscilla (nome d’arte di Mariano Gallo) al liceo artistico Munari di Acerra è diventato un caso politico nazionale. A dimostrazione che la riforma Valditara sul consenso informato delle famiglie a lezioni extracurriculari è sacrosanto. A far emergere il caso è stato il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura alla Camera, che ha annunciato l’intenzione di presentare un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. 🔗 Leggi su secoloditalia.it

La Drag Queen Priscilla in un liceo di Acerra per parlare di bullismo: Lega e FdI insorgono - Polemiche ad Acerra per l'intervento, avvenuto a gennaio, della nota Drag Queen Priscilla in un liceo di Acerra. FdI e Lega chiedono chiarimenti a Valditara.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it