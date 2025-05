Dovrebbe ringraziarmi Pesante stoccata a Stefano De Martino il noto volto di Canale 5 rompe il silenzio

Personaggi Tv. Da promessa della danza a conduttore di punta del piccolo schermo, il percorso di Stefano De Martino si conferma come una delle trasformazioni televisive più riuscite degli ultimi anni. Un cammino che lo ha portato, passo dopo passo, a diventare una figura centrale del panorama televisivo italiano, apprezzato tanto per la spigliatezza quanto per l’eleganza misurata della sua conduzione. Il giovane conduttore è al centro della bufera: arriva la stoccata dal notovolto di Canale 5.Leggi anche: “Amici”, la rivelazione di Anna Pettinelli su Nicolò: perché lo avrebbero eliminatoLeggi anche: “Amici”, bufera choc dopo il monologo di Geppi Cucciari: la sua risposta alle offese è epicaIl meccanismo dei pacchi sotto la lente: “Non è questione di fortuna”Secondo quanto mostrato da Striscia in numerosi servizi, la componente casuale del gioco sarebbe in realtà più limitata di quanto si pensi. 🔗Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Dovrebbe ringraziarmi”. Pesante stoccata a Stefano De Martino, il noto volto di Canale 5 rompe il silenzio

Segui queste discussioni sui social

L'intelligenza artificiale e il problema del copyright: chi sta rubando cosa?#Stefano L'intelligenza artificiale sta generando opere sorprendenti, ma a chi spettano i diritti d'autore? Scopri come artisti e IA si confrontano in una battagl… Leggi la discussione

Il mio "Coming Out": Una Riflessione Necessaria#Ateismo #Chiesa #Morale #religione #Uaar#Cultura #Filosoffiando #Polemipolitica #Stefano Scopri come il mio outing sull'ateismo sfida il status quo religioso, promuove la libertà di pensiero … Leggi la discussione

Su altri siti se ne discute

Antonio Ricci: “Stefano De Martino dovrebbe ringraziarmi”. La verità su Affari Tuoi - Negli ultimi mesi la trasmissione Striscia la Notizia si è concentrata su Affari Tuoi e sul meccanismo delle vincite. La fortuna? C’entrerebbe ben poco, secondo il Tg satirico ideato da Antonio Ricci. Che, in un’intervista, ha precisato di non voler attaccare il programma condotto da Stefano De Martino per togliere pubblico, ma per fare luce sulle segnalazioni che arrivano alla redazione. E perché è quello che fa Striscia: svelare la verità, anche se raccontarla sta diventando sempre più difficile. 🔗Leggi su dilei.it

Capello ci va giù pesante nei confronti di Thiago Motta: «Non ha capito cosa stava allenando». Che stoccata dell’ex tecnico! - di Redazione JuventusNews24Capello, ex allenatore, si esprime su Thiago Motta e il suo esonero dalla Juve: per Don Fabio, l’italo-brasiliano ha peccato in un aspettoIntercettato dai microfoni di Sportitalia, Fabio Capello ha espresso un suo parere sull’esonero di Thiago Motta dalla Juve. Ecco le sue riflessioni espresse a margine dei “WEmbrace Awards”, l’evento ideato e curato dall’Associazione art4sport ONLUS. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Governo Meloni, il sondaggio: giudizio negativo dal 59% (+4%) degli italiani, per il 36% sui dazi l'Italia dovrebbe mediare tra Usa e Ue - Per il 36% il lavoro è positivo. Il 5% ha risposto "non lo so". Altri temi sui quali sono stati interrogati gli italiani sono i dazi Un sondaggio di YouTrend certifica che il giudizio degli italiani sul governo Meloni è al momento negativo. Il 59% è infatti di questa idea: una percentuale che 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: