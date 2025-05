Dov’erano i campioni della libertà quando il woke massacrava il free speech nelle università?

Sissoko fiducioso in vista di Fiorentina Juve: «Bianconeri più forti sulla carta. Ai miei tempi in spogliatoio c’erano campioni ed era più facile reagire alle sconfitte» - di Redazione JuventusNews24Sissoko fiducioso in vista di Fiorentina Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex centrocampista bianconero L’ex centrocampista della Juve Sissoko ha parlato a RBN per analizzare il momento dei bianconeri in vista del prossimo match contro la Fiorentina.PAROLE – «La Juventus è un club con tanta pressione, le aspettative sono alte ma in un club di questo tipo è normale, da quello che vedo sono comunque fiducioso in vista della partita contro la Fiorentina, sulla carta la Juventus è più forte, deve dimostrarlo anche sul campo. 🔗Leggi su juventusnews24.com