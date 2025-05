Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv | orari partenza e arrivo Valona-Valona programma streaming

Si prosegue senza soste. Non c’è tempo per recuperare le energie spese nella cronometro perché è alle porte un nuovo ed impegnativo test. Il Girod’Italia 2025 chiude il trittico in terra albanese con la terza tappa, la Valona-Valona di 160 chilometri.La cronometro Tirana-Tirana è stata vinta dall’inglese Joshua Tarling della Ineos Grenadiers con un secondo di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic. Il capitano della Red Bull – BORA – hansgrohe ha conquistato la maglia rosa con un solo secondo di vantaggio sul combattivo danese Mads Pedersen della Lidl-Trek.Sembra ragionevole pensare ad un doppio scenario: la lotta per la ricerca del successo di tappa e i movimenti degli uomini di classifica. Il tracciato propone l’ultima asperità di giornata a 38 chilometri dal traguardo. Potrebbe apparir e lo scenario ideale per gli scalatori o per gli uomini da classiche. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv: orari partenza e arrivo Valona-Valona, programma, streaming

Potrebbe interessarti su Zazoom: Sinner accende il Foro Italico nell'ultimo allenamento prima del debutto agli Internazionali d'Italia 2025 - Jannik Sinner ha completato oggi, sabato 10 maggio, l’ultimo allenamento prima del debutto nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Il numero uno del mondo è sceso sul campo 5 del Foro Italico per una sessione di circa un’ora, accompagnato dal suo team tecnico guidato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Approfondimenti da altre fonti

Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv: orari partenza e arrivo Durazzo-Tirana, programma, streaming - Termina finalmente l’attesa, è il momento di fare sul serio e dare il via di una straordinaria avventura che terrà tutti con il fiato sospeso per oltre tre settimane. Prende il via tra poche ore e si conclude domenica 01 Giugno il Giro d’Italia 2025.La grande novità di questa edizione della corsa rosa è rappresentata dalla scelta dell’Albania come location per la Grande Partenza. La carovana inizia il suo cammino con l’impegnativa Durazzo-Tirana di 160 chilometri, tappa che propone 1800 metri di dislivello e stuzzicherà fin da subito l’appetito degli uomini di classifica. 🔗Leggi su oasport.it

Dove vedere il Giro d’Italia 2025 in tv: guida e programmi giornalieri - Sarà decisamente vasta, capillare e completa la copertura televisiva in chiaro ed in abbonamento per le 21 tappe del Giro d’Italia 2025. Si tratta dell’edizione numero 108 del Giro d’Italia, che andrà in scena da venerdì 9 maggio a domenica 1° giugno. Numerose anche le rubriche previste in tv, per non perdersi neanche un metro della Corsa Rosa che scatterà dall’Albania per poi rientrare in Puglia, risalire lo Stivale e infine concludersi a Roma. 🔗Leggi su oasport.it

Giro d’Italia 2025 in tv: dove vedere le tappe. Chi sono i commentatori - Bologna, 7 maggio 2025 – Non disturbate gli appassionati di ciclismo dal nove maggio al primo giugno. C’è il Giro d’Italia 2025 e nessuno se lo perderà. E’ tutto pronto a Durazzo in Albania dove ci sarà la grande partenza nel weekend con tre tappe all’estero prima del rientro in Italia dalla Puglia a partire da martedì. Ventuno tappe per decretare il successore di Tadej Pogacar, quest’anno assente, alla conquista della maglia rosa in quel di Roma, città della passerella finale e della premiazione. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video QVC guarda al futuro con una forte spinta sul digitale Video QVC guarda al futuro con una forte spinta sul digitale

Se ne parla anche su altri siti

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pedersen trionfa, si ritira Landa, Ayuso in difesa dopo la caduta; Live Giro d'Italia; Da Durazzo a Roma: il percorso completo e la guida al Giro 108; Giro d'Italia 2025: tutti i risultati delle tappe e la classifica generale. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Valona-Valona: orari TV, percorso e favoriti - Terza tppa del Giro 2025, si resta – per l’ultima volta – in Albania con il circuito di Valona. 160 chilometri e quasi 3 mila metri di dislivello per il primo impegno serio in salita. Arrivo però che ... 🔗fanpage.it

Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv: orari partenza e arrivo Valona-Valona, programma, streaming - Si prosegue senza soste. Non c’è tempo per recuperare le energie spese nella cronometro perché è alle porte un nuovo ed impegnativo test. Il Giro d’Italia ... 🔗oasport.it

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Tirana – Tirana (crono): orari TV, percorso e favoriti - Oggi sabato 10 maggio 2025 si corre la seconda tappa del Giro d’Italia n.108. Una cronometro individuale sul circuito cittadino di Tirana. Il primo corridore al via è previsto per le 13:55, l’ultimo ... 🔗fanpage.it