Dove finiscono i soldi per accogliere i migranti a Bologna E altre storie

Chi si spartisce il business milionario dell'accoglienza migranti a Bologna? Numeri alla mano, Dossier ha tentato di ricostruire la situazione. Nel capoluogo emiliano emerge una tendenza contraria rispetto a quella di altre città metropolitane per quantità di strutture, capienze e costo. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Dove finiscono i soldi per accogliere i migranti a Bologna. E altre storie

Potrebbe interessarti su Zazoom: Meloni oggi in Senato per il premier time: dazi, bollette, migranti e riforme - La scena politica italiana si concentra su Palazzo Madama, dove Giorgia Meloni interviene alle 13:30 per il premier time, rinviato a seguito della scomparsa del Pontefice.

Cosa riportano altre fonti

"Abbiamo il dovere di accogliere i migranti". La7 recluta anche gli spagnoli nella propaganda anti-Meloni - Lo scrittore Cercas ha spiegato a Corraudo Augias perché, secondo lui, l'immigrazione di massa "è un'opportunità" per l'Europa 🔗Leggi su ilgiornale.it

Albania, i migranti della rivolta finiscono nel "mini-carcere" del Cpr - Dieci migranti che hanno dato vita alla rivolta nel Cpr di Gjader, in Albania, sono stati messi sotto il controllo degli agenti della Polizia penitenziaria. I disordini sono scoppiati dopo il trasferimento dalla nave Libra dei 40 stranieri, tutti accusati o condannati per reati anche gravi, con materassi divelti e vetri spaccati. Alcuni si sono resi protagonisti di atti di autolesionismo. Ora dieci di loro, riporta Repubblica, sono stati trasferiti nel "piccolo penitenziario" del centro per il rimpatrio destinato alla custodia di chi commette reati. 🔗Leggi su iltempo.it

Cassazione: “Il governo dovrà risarcire i migranti del caso Diciotti”. Meloni: “Soldi degli italiani a chi voleva entrare illegalmente”. - La Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di migranti a cui, dal 16 al 25 agosto del 2018, dall'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, fu impedito di sbarcare dalla nave Diciotti della Guardia Costiera che li aveva soccorsi in mare. Nell'istanza si chiedeva la condanna del Governo italiano a risarcire i danni non patrimoniali determinati nei profughi dalla privazione della libertà. 🔗Leggi su .com

Cosa riportano altre fonti

Guadagni facili: ecco come a Bologna si bruciano interi stipendi; Mille migranti a Lampedusa. Ma il sistema al collasso è l’accoglienza: sulla strada finiscono anche i…; Migranti, centri in Albania ora appesi alle piogge: ecco costi e incognite; Finiscono nel Cara di Brindisi i migranti deportati in Albania e rientrati in Italia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Tutta la verità sulle truffe di Salvatore Micelli e la Cooperativa Indaco, con i soldi dei migranti - Tutti i retroscena degli affari illeciti con i soldi dello Stato per l'accoglienza dei migranti e delle truffe di un "predatore" di soldi pubblici. Documenti alla mano !!! ALL'INTERNO LA SENTENZA ... 🔗ilcorrieredelgiorno.it

Albania, dieci migranti ospitati nel cpr finiscono in isolamento. È la prima volta - Secondo i media albanesi dieci dei quaranta migranti arrivati a Gjader la scorsa settimana sarebbero stati posti agli arresti in seguito alla piccola rivolta di due giorni fa quando, protestando ... 🔗repubblica.it