Douglas Luiz si sfoga ancora è un messaggio alla Juve | “Mi manca l’Aston Villa mi manca tutto”

DouglasLuiz si sfogaancora e lancia un nuovo messaggioallaJuventus: "Mi manca l'Aston Villa, ragazzi. Mi manca giocare al Villa Park, mi manca tutto, è sempre nel mio cuore". 🔗Leggi su Fanpage.it

Segui queste discussioni sui social

#Nomafia - Angela Gentile #Manca si racconta: “Sono ritornata a #Barcellona per far rifiorire il giardino dei veleni”Il ritorno in una città amata e odiata dove non ha mai potuto raccontare in una scuola la lotta per la verità e la giust… Leggi la discussione

#Vettel: un anno dal #ritiro, quanto #manca alla #F1 it&utm_medium=mastodon Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Douglas Luiz Juve, altro messaggio di Tudor al brasiliano: cosa ha detto nella conferenza stampa pre Lazio - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juve: nella conferenza stampa pre Lazio Igor Tudor ha lanciato un altro messaggio al centrocampista brasilianoIn conferenza stampa alla vigilia di Lazio Juve, Igor Tudor non si è voluto dilungare nei confronti di Douglas Luiz, che oggi festeggia il suo compleanno. Ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero sul centrocampista brasiliano.DOUGLAS LUIZ – «Ho già spiegato tante volte su di lui. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Douglas Luiz Juve, il centrocampista è tornato! Il messaggio social ricorda il periodo difficile appena superato – FOTO - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juve, il brasiliano è tornato a disposizione di Tudor: il ritorno dall’infortunio viene celebrato con un messaggio socialDouglas Luiz è tornato e non vede l’ora di riprendersi la Juve. Dopo aver smaltito l’infortunio, il centrocampista brasiliano può tornare in campo per dare una grande mano ai bianconeri nella lotta per un posto in Champions League. La gioia per poter essere utile alla causa “cozza” con il periodo difficile vissuto dal 26 juventino. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Ultimissime Juve LIVE: Douglas Luiz si sfoga sui social, due giornate di squalifica per Yildiz. Salterà Bologna e Lazio - di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconeraUltimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24.Indice dei contenutiUltimissime Juve LIVE – 29 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 28 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 27 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 26 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 29 aprile 2025Squalifica Yildiz, ufficiale la ... 🔗Leggi su juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Douglas Luiz, la polemica social irrita la Juve. Parole mirate, l'obiettivo è uno solo e costa caro; Il messaggio di Douglas Luiz fa rumore: a cosa si riferisce e come cambiano gli scenari per il futuro; Juve, senti Douglas Luiz: Perché un acquisto come me non ha mai giocato due partite di fila?; Juventus, Douglas Luiz dopo lo sfogo anche i problemi d’amore: è finita con Alisha Lehmann? E il club vuole punirlo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Douglas Luiz si sfoga ancora, è un messaggio alla Juve: “Mi manca l’Aston Villa, mi manca tutto” - Douglas Luiz si sfoga ancora e lancia un nuovo messaggio alla Juventus: “Mi manca l’Aston Villa, ragazzi. Mi manca giocare al Villa Park, mi manca tutto, è sempre nel mio cuore”. 🔗fanpage.it

Pagina 2 | Douglas Luiz, ci risiamo: le parole in diretta sulla malinconia Premier - Il centrocampista brasiliano, dopo la polemica nei commenti di Instagram, torna a far parlare di sé per delle nuove dichiarazioni fuori dal campo ... 🔗tuttosport.com

Juventus, Douglas Luiz dopo lo sfogo anche i problemi d’amore: è finita con Alisha Lehmann? E il club vuole punirlo - Juventus, Douglas Luiz continua a vivere una situazione complicata: dopo lo sfogo sui social potrebbe essere multato mentre secondo la Gazzetta sarebbe finita la storia con Alisha Lehmann ... 🔗sport.virgilio.it