Douglas Luiz nuovo annuncio social | Quando ho parlato dell’Aston Villa mi riferivo solo all’affetto per il mio passato non alla volontà di tornare Amo la Juventus e… – FOTO

In breve da Zazoom:

Douglas Luiz ha deciso di fare chiarezza sulle sue recenti dichiarazioni riguardanti il suo futuro all'Aston Villa. In un nuovo post sui social, il centrocampista della Juventus ha espresso il suo amore per la squadra bianconera, chiarendo le sue intenzioni. Scopri di più sulle parole di Luiz e le sue motivazioni nelle prossime righe.

DouglasLuiz, nuovoannuncio sui social: «Amo la Juventus e.». Il centrocampista fa chiarezza dopo le ultime dichiarazioni – FOTODouglasLuiz, dopo l’ultimo post Instagram, ha condiviso anche un storia per fare chiarezza sulle sue parole riguardo all’Aston Villa. Ecco le dichiarazioni del centrocampista della Juventus.DouglasLuizDouglasLuiz – «Quando ho parlatodell’AstonVilla, mi riferivosoloall’affetto per il mio passato, dove sono cresciuto come uomo e calciatore, non allavolontà di tornare. Non bisogna confondere la nostalgia con il desiderio di tornare: amo la Juventus e sono totalmente concentrato sui nostri obiettivi». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz, nuovo annuncio social: «Quando ho parlato dell’Aston Villa mi riferivo solo all’affetto per il mio passato, non alla volontà di tornare. Amo la Juventus e…» – FOTO

