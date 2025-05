Douglas Luiz Juve sembra più fuori che dentro al progetto | le dichiarazioni sull’Aston Villa e poi il post a tinte bianconere Cosa succederà

🛈 Anteprima news:

La situazione di Douglas Luiz continua a tenere banco tra i tifosi juventini, con nuove rivelazioni sul suo futuro. Il centrocampista brasiliano ha recentemente espresso un pensiero nostalgico riguardo al suo passato all'Aston Villa, suscitando preoccupazioni sul suo reale coinvolgimento nel progetto bianconero. I continui rumors alimentano dubbi e incertezze, rendendo il futuro di Luiz sempre più incerto.

DouglasLuizJuve, sembra più fuori che dentro al progetto: la rivelazione sul futuro del brasilianoÈ stata l’ennesima giornata tormentata attorno al nome di DouglasLuiz, purtroppo, per i tifosi bianconeri, non per questioni legate al campo. Il centrocampista brasiliano ha parlato in maniera nostalgica dei bei tempi vissuti con l’Aston Villa per poi “rimediare” con un post a tintebianconere pubblicato su Instagram.Come si legge su Gazzetta.it, sembra essere più fuori che dentro al progetto della Juventus come si è visto a Roma dove, nonostante l’emergenza, il bianconero è entrato per pochi minuti. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, sembra più fuori che dentro al progetto: le dichiarazioni sull’Aston Villa e poi il post a tinte bianconere. Cosa succederà

Segui queste discussioni sui social

Thiago #Motta: “Abbiamo fatto una buona prestazioneIl rientro di giocatori importanti con Nico #Gonzalez e Douglas #Luiz ci aiuteranno tanto a crescere e alzare il livello#Yildiz ha un futuro straordinario davanti a sèCome trequartis… Leggi la discussione

Secondo quanto riportato da Tuttosport però, il #Milan si sarebbe unito alla #Juventus nell'interesse di ingaggiare Douglas #Luiz, talentoso play brasiliano dell'Aston Villa che potrebbe essere costretto a trasferirsi a causa delle norme d… Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Douglas Luiz Juve, la storia è già arrivata al capolinea: stilato il piano in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juve, la storia è già arrivata al capolinea: stilato il piano in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti sul futuro del brasilianoCi sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Douglas Luiz, uno dei colpi più onerosi dell’ultima sessione estiva da parte del calciomercato Juve e che non ha mai reso secondo le aspettative. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Juve, Thuram è la certezza di Tudor: costato meno di Koopmeiners e Douglas Luiz, i suoi numeri alla Vidal - Juve, Khephren Thuram trascina il centrocampo bianconero: i suoi numeri sono secondi solo a Vidal della prima stagione, Koop e Douglas Luiz superati Khephren Thuram si sta rivelando una delle poche, solide certezze nella travagliata stagione della Juve. Il centrocampista francese, arrivato dal Nizza per 20 milioni di euro, ha già superato il proprio record […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri battono il Cagliari e salgono al quarto posto, si ferma Douglas Luiz - di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconeraUltimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24.Indice dei contenutiUltimissime Juve LIVE – 23 febbraio 2025Ultimissime Juve LIVE – 22 febbraio 2025Ultimissime Juve LIVE – 21 febbraio 2025Ultimissime Juve LIVE – 20 febbraio 2025Ultimissime Juve LIVE – 19 febbraio 2025Ultimissime Juve LIVE – 18 ... 🔗Leggi su juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Douglas Luiz Juve: sembra più fuori che dentro al progetto; Douglas Luiz, anatomia del flop Juve. Dalle speranze di luglio a quelle di addio; Gazzetta: “Luiz-Juve, cosa non è andato: sembra che Motta non avesse apprezzato…”; Douglas Luiz insegue il ritorno: c’è ancora spazio per lui alla Juventus?. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Douglas Luiz si sfoga ancora, è un messaggio alla Juve: “Mi manca l’Aston Villa, mi manca tutto” - Douglas Luiz si sfoga ancora e lancia un nuovo messaggio alla Juventus: “Mi manca l’Aston Villa, ragazzi. Mi manca giocare al Villa Park, mi manca tutto, è sempre nel mio cuore”. 🔗fanpage.it

Pagina 2 | Douglas Luiz, ci risiamo: le parole in diretta sulla malinconia Premier - Il centrocampista brasiliano, dopo la polemica nei commenti di Instagram, torna a far parlare di sé per delle nuove dichiarazioni fuori dal campo ... 🔗tuttosport.com

Juventus, Douglas Luiz a sorpresa: "Mi manca l'Aston Villa, mi manca giocare al Villa Park" - Douglas Luiz a sorpresa si confessa: `Mi manca l`Aston Villa, ragazzi. Mi manca giocare al Villa Park, mi manca tutto, è sempre nel mio cuore`. Sono queste le parole. 🔗msn.com