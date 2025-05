Doppietta Pedersen al Giro d’Italia! Vince a Valona la tappa e strappa la maglia rosa a Roglic

Mads Pedersen è riuscito nell'intento di prendersi la vittoria di tappa e vestire la magliarosa nell'ultimo atto albanese. Nella 3a frazione Valona-Valona, imperiale sprint al traguardo, scalzando così Roglic dal 1° posto in classifica generale. Ora una giornata di riposo, poi si correrà in Italia. 🔗Leggi su Fanpage.it

Giro delle fiandre 2025, vince Pogacar: Pedersen secondo - Tadej Pogacar ha vinto l’edizione 2025 del Giro delle Fiandre. Il corridore sloveno, già trionfatore alla ‘Ronde Van Vlaanderen’ nel 2023, ha vinto in solitaria dopo aver staccato i diretti rivali sul Paterberg dopo una serie ripetuta di scatti. Per il capitano dell’UAE Team Emirates si tratta dell’ottavo successo in una ‘classica monumento’. Mads Pedersen (Lidl Trek) si è piazzato secondo nella volata ristretta battendo Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) e il compagno di squadra Jasper Stuyven, quinto. 🔗Leggi su lapresse.it

Giro d'Italia 2025, la gioia di Pedersen: "Bello aver vinto la tappa e la maglia rosa" - Tirana (Albania), 9 maggio 2025 – C'è sempre una prima volta: alla soglia dei 30 anni, Mads Pedersen indossa per la prima volta in carriera la maglia di leader della classifica generale di un Grande Giro. E' infatti il danese ad aggiudicarsi la tappa 1 del Giro d'Italia 2025, battendo in volata chi come Wout Van Aert con il secondo posto ha un conto eternamente aperto. Bravo l'ex campione del mondo, ma ancora più brava la sua Lidl-Trek, oggi a sua totale disposizione anche nella figura di un energico ed enigmatico Giulio Ciccone. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Pedersen prima maglia rosa del Giro d’Italia 2025 - TIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) – Mads Pedersen è la prima maglia rosa del Giro d’Italia 2025. Il 29enne danese della Lidl-Trek ha trionfato nella prima tappa, la Durazzo-Tirana di 160 chilometri: battuto in volata il belga Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike), terzo il venezuelano Orluis Aular (Movistar Team); primo degli italiani Francesco Busatto (Intermarchè-Wanty), quarto. Non sono mancate le sorprese, brutta caduta per Mikel Landa, lo spagnolo della Soudal Quick-Step è finito a terra a 4 km dall’arrivo, coinvolti anche Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) e Geoffrey Bouchard (Decathlon AG2R La ... 🔗Leggi su ildenaro.it

GIRO D'ITALIA. PEDERSEN FIRMA IL BIS E TORNA IN ROSA! TANTA ITALIA NELLA TOP TEN - Due su tre e in più la maglia rosa! Mads Pedersen (Lidl Trek) vince la terza tappa del Giro d'Italia, la Valona-Valona di 160 km, firma il bis battendo Corbin Strong (Israel Premier Tech) e Orluis ... 🔗tuttobiciweb.it

Giro d'Italia terza tappa: Pedersen doppietta in Albania e maglia Rosa, secondo Strong - Giro d'Italia, Valona-Valona: Mads Pedersen trionfa nella terza e ultima tappa in Albania. Il danese si presenterà in Italia con la maglia rosa. 🔗sport.virgilio.it