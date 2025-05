Dopo il caso Bretella Strigliata della giunta | Area Blu lavori meglio FdI | Stanchi di subire

Il Comune striglia Area Blu sulla gestione dei lavori pubblici. E Dopo il casoBretella (chiusura senza preavviso delle vie di ingresso e uscita nel quartiere Pedagna lo scorso marzo) intima alla società alla quale ha affidato, tra le altre cose, la cura delle strade municipali, di attenersi in futuro a una serie di "indirizzi e disposizioni" da mettere in pratica "ogni qualvolta ci siano cantieri di ‘impatto’". E cioè quei cantieri che, sempre secondo il Municipio, "richiedano l’organizzazione della viabilità alternativa e la gestione della comunicazione alla cittadinanza di possibili disagi" ai cittadini. È tutto messo nero su bianco in una delibera approvata dalla giunta il 25 marzo, vale a dire nei giorni immediatamente successivi allo scoppio del caos in Pedagna (avvenuto la mattina del 20) che costrinse il sindaco Marco Panieri a scusarsi con automobilisti e residenti per i disagi, ma resa nota solo ieri. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dopo il caso Bretella . Strigliata della giunta: "Area Blu lavori meglio". FdI: "Stanchi di subire"

Potrebbe interessarti su Zazoom: Isola dei Famosi, Angelo Famao si ritira dopo 3 giorni: Mi sento confuso, anche gli animali ce l'hanno con me - Angelo Famao lascia L’Isola dei Famosi dopo soli tre giorni in Honduras. Il cantante neomelodico siciliano ha annunciato il ritiro dal reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, spiegando in un videomessaggio le ragioni della sua scelta.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuove speranze nel caso Manuela Murgia: ritrovati i vestiti dopo 30 anni, partono le analisi - Dopo quasi tre decenni, emerge un possibile nuovo elemento chiave nel misterioso caso di Manuela Murgia, la ragazza di 16 anni trovata senza vita il 5 febbraio 1995 a Tuvixeddu, nei pressi di Cagliari. All’epoca, la vicenda venne archiviata come suicidio, ma la famiglia non ha mai accettato questa versione. Ora, a distanza di 30 anni, sono stati rinvenuti gli abiti che la giovane indossava il giorno della sua morte. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Qualche ora dopo la rissa Trump-Zelensky... Tv7 diventa "un caso" su Rai 1 - Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (TV7) Ottimo risultato per Tv7, storico rotocalco del Tg1 andato in onda venerdì dopo la mezzanotte su Rai 1, all'11.5% di share medio con picchi del 14% in coincidenza del filmato dell'ormai stranoto scontro Trump-Zelensky. Giustamente il direttore Gian Marco Chiocci fa aprire le danze dalla copertina di Vincenzo Guerrizio con la diatriba tra Presidente e Vicepresidente Usa e il leader ucraino per poi agganciare un reportage dell'inviato Andrea Luchetta sull'Ucraina “sfinita e indomita” dopo ... 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

Caso Paragon, Casarini (Mediterranea) dopo l’audizione in commissione: “Ecco perché sono stato intercettato illegalmente” - “Qui bisogna dire le cose come stanno e io l’ho detto alla Commissione. Qui probabilmente c’è una vicenda di spionaggio internazionale, ci sono attivisti, giornalisti ed oppositori politici spiati con software militari”. Così Luca Casarini, capo missione di Mediterranea Saving Humans, parlando con i cronisti, al termine della sua audizione – chiesta da AVS e PD – in Commissione Esteri e Difesa della Camera dei deputati. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Nuovi autovelox in via Graziadei . Ecco le due colonnine arancioni . Ma per ora restano in standby; Baffo ferroviario al bivio Cervaro? Pugno di ferro di Landella, Mainiero ne ha per tutti. 🔗Ne parlano su altre fonti