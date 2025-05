DONZELLI FDI | SANREMO? PRIMA ASCOLTI COSÌ COSÌ E MONOLOGHI CON CONTI FA BOOM

A Firenze si sono svolti gli stati generali di Fratelli d’Italia dedicati alla cultura, con un focus su temi rilevanti come Rai e Sanremo. Tra i partecipanti spiccavano nomi come Ignazio La Russa e Arianna Meloni. Durante l'evento, il ministro della cultura Alessandro Giuli ha provocatoriamente commentato l'evoluzione degli intellettuali di sinistra, affrontando anche le recenti dichiarazioni al Quirinale di Geppi.

A Firenze si sono tenuti gli stati generali di Fratelli d’Italia sulla cultura. Si è parlato anche di Rai e SANREMO. Tra i partecipanti Ignazio La Russa, Arianna Meloni, Alessandro Giuli e Giovanni DONZELLI.“La sinistra PRIMA aveva intellettuali, poi influencer, ora solo comici”. COSÌ ha esordito il ministro della cultura Giuli, visibilmente infastidito dagli interventi al Quirinale di Geppi Cucciari e Elio Germano.Il tutto in un colloquio con Incoronata Boccia del Tg1. Poi parola a DONZELLI, fedelissimo della Premier: “TeleMeloni? Io non l’ho vista. Forse è un canale che vedono solo loro”, spiega e parla della Rai di oggi.“Io vedo una Rai finalmente cambiata, inizio a vedere del pluralismo e libertà”. Si passa a SANREMO: “Gli anni PRIMA era l’occasione per polemiche, MONOLOGHI e gli ASCOLTI erano COSÌCOSÌ”. 🔗Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - DONZELLI (FDI): “SANREMO? PRIMA ASCOLTI COSÌ COSÌ E MONOLOGHI. CON CONTI FA BOOM”

