Donne invisibili | in Italia essere mamma diventa un rischio e un lusso

Festa della mamma, festa della Donna, giornata contro la violenza delle Donne: nel mondo virtuale è tutto un fiorire di messaggi di auguri, di immagini di rose, mimose o scarpette rosse, dichiarazioni di gratitudine per le mamme e di condanna per ogni forma di disparità e di violenza, anche da parte dei nostri governanti di . Donneinvisibili: in Italiaesseremammadiventa un rischio e un lusso L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Donne invisibili: in Italia essere mamma diventa un rischio e un lusso

Potrebbe interessarti su Zazoom: Sinner accende il Foro Italico nell'ultimo allenamento prima del debutto agli Internazionali d'Italia 2025 - Jannik Sinner ha completato oggi, sabato 10 maggio, l’ultimo allenamento prima del debutto nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Il numero uno del mondo è sceso sul campo 5 del Foro Italico per una sessione di circa un’ora, accompagnato dal suo team tecnico guidato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Se ne parla anche su altri siti

L'Italia riscopre venti donne "invisibili" - Le donne anche quando hanno fatto la storia, e l'hanno fatta sempre, sono sempre state poco raccontate, un po' invisibili perché per lungo tempo non hanno avuto diritti, considerate fuori dalla storia e dalla storiografia. Invece hanno infranto i famosi tetti di cristallo». Lo ha detto intervenendo al Maxxi a Roma la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, all'evento “L'Italia delle donne” dal nome del progetto promosso proprio dalla ministra che oggi, alla vigilia della Giornata internazionale della donna, taglia il primo traguardo. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

Chi vinse le elezioni in Italia del 1948? Per le donne il primo voto politico - 77 anni fa, il 18 aprile 1948, gli italiani si riversarono ai seggi per un appuntamento con la storia: per la prima volta dopo l’entrata in vigore della Costituzione si tenevano infatti le elezioni politiche della neonata Repubblica, e per la prima volta anche le donne potevano votare per scegliere i loro rappresentanti in Parlamento. Ma chi conquistò la maggioranza dei voti? E cosa significò quel voto in un’Italia appena uscita dalla guerra?L’Italia del 1948 risentiva ancora fortemente degli effetti della Seconda Guerra Mondiale, che aveva lasciato cicatrici profonde sulla popolazione. 🔗Leggi su cultweb.it

Atletica, Sara Fantini sul podio in Coppa Europa: l’Italia se la gioca con le donne - A Nicosia (Cipro) è andata in scena la prima giornata della Coppa Europa di lanci. Il risultato ad effetto è stato firmato dalla finlandese Silja Kosonen, che ha spedito il martello a 77,07 metri: miglior prestazione mondiale stagionale e record europeo under 23 davanti alla francese Rose Longa (72.87), mentre Sara Fantini ha concluso in terza posizione con lo stagionale di 72.37.Paola Padovan ha invece concluso al sesto posto nella gara di tiro del giavellotto con la misura di 55. 🔗Leggi su oasport.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Save the children: in Italia le mamme sono «equilibriste» sempre più sole e penalizzate Video Save the children: in Italia le mamme sono «equilibriste» sempre più sole e penalizzate

Su questo argomento da altre fonti

Donne invisibili: storie di lavoratrici essenziali che sostengono l’Italia sulle loro spalle; 60 milioni di donne “invisibili” nell’Unione Europea: sono le donne con disabilità; Traduttrici invisibili; Italia – “Via Crucis degli Invisibili 2025”: uno sguardo di speranza per chi vive ai margini. 🔗Cosa riportano altre fonti

Lavoro domestico, economia invisibile d’Italia: 1,6 milioni di lavoratori, 9 su 10 sono donne. Il 50% è irregolare: profondo il divario tra Nord e Sud - Un settore strategico ma ancora sommerso e sottovalutato. È il quadro che emerge dal nuovo studio “Lavoro domestico e formazione- Strategie ... 🔗msn.com

Lavoro domestico, economia invisibile d’Italia: la metà dei 1,6 milioni di lavoratori è irregolare, 9 su 10 sono donne - Vite fantasma nelle case italiane: l’economia che non si vede ma regge le famiglie Lo studio definisce il lavoro domestico come una “economia invisibile” fatta di donne (spesso migranti ... 🔗ilsole24ore.com

Elvira Notari e le altre: le donne «invisibili» del cinema in mostra a Roma - Dal 16 maggio al 28 settembre 2025, l’Istituto Centrale per la Grafica di Roma ospiterà una mostra dedicata alle pioniere del cinema ... 🔗vanityfair.it