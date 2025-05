Donnarumma occasione imperdibile | avviati i contatti in Serie A

Il portierone del PSG ha il contratto in scadenza tra un anno e in Serie A è stata accostata un’altra società dopo l’InterLa Juventus ha tre settimane prima di entrare nella sessione di mercato speciale indetta per permettere alle squadre che giocheranno il Mondiale per Club a giugno di rinforzarsi o puntellare velocemente la rosa e affrontare gli impegni americani. Dieci giorni in cui si cederà ma soprattutto si proverà a comprare, a coniugare l’immediato presente con il futuro. Un esperimento per tutti.Gianluigi Donnarumma (LaPresse) – calciomercato.itA rappresentare l’Italia saranno Juventus e Inter, che hanno vissuto stagioni diametralmente opposte. Entrambe partite per vincere lo scudetto, i bianconeri adesso rischiano di non entrare neanche in Champions mentre i nerazzurri sono a un passo dal perderlo a vantaggio del Napoli. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Donnarumma, occasione imperdibile: avviati i contatti in Serie A

