Donna scomparsa come hanno trovato il corpo | Cosa le ha fatto

Chiude un’inquietante vicenda di scomparsa e violenza: Chamila Wijesuriya, 50 anni, originaria dello Sri Lanka, è stata ritrovata senza vita nel Parco Nord di Milano. L’eco dell'orrendo crimine, avvenuto dopo l'aggressione di Emanuele De Maria, ha sollevato un’ondata di shock e indignazione. Il suo corpo presentava segni evidenti di brutalità, lasciando la comunità e le autorità alla ricerca di risposte e giustizia.

Era scomparsa venerdì, nel silenzio inquietante seguito all’aggressione compiuta da Emanuele De Maria. Il suo nome era Chamila Wijesuriya, aveva 50 anni ed era originaria dello Sri Lanka. La cercavano da due giorni. Stamattina, il suo corpo è stato trovato senza vita nel Parco Nord di Milano, con profondi tagli alla gola e ai polsi. Una scena raccapricciante, aggravata da un dettaglio che ora guida le indagini: un video di sorveglianza mostra la Donna mentre passeggia proprio con De Maria nel parco, nel giorno della sua scomparsa .Un caso intrecciato con l’evasione e il suicidio di De MariaL’uomo, detenuto a Bollate per omicidio volontario, si trovava in permesso lavorativo all’Hotel Berna. Venerdì mattina ha accoltellato un collega di 50 anni, ferendolo gravemente, e poi si è dato alla fuga. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

