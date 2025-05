Donna muore carbonizzata mentre faceva benzina nell' Agrigentino

Il corpo di una Donna completamente carbonizzato è stato trovato accanto alla pompa di un distributore di benzina in una strada provinciale fra Aragona e Favara, nell’Agrigentino. La vittima è una quarantunenne di Favara. Accanto al corpo la Fiat Punto della Donna completamente avvolta dalle fiamme. Secondo una prima ricostruzione dell’episodio, la Donna si sarebbe fermata per fare un rifornimento di carburante col self-service. Non è chiaro, al momento, cosa abbia innescato le fiamme. Sull’episodio indagano i carabinieri. 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Donna muore carbonizzata mentre faceva benzina nell'Agrigentino

Segui queste discussioni sui social

#Donna uccide la #figlia lanciandola dal #balconehttps://www.larampa.news/2025/04/donna-uccide-figlia-lanciandola-balcone-misterbianco/ Leggi la discussione

Appunto."Il trucco di Valentina #Bisti non dovrebbe interessare nessuno.Non abbiamo dubbi sul fatto che questa cosa abbia molto a che fare col #maschilismoQuella cultura per cui un uomo può presentarsi in condizioni pietose perché è un #… Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Rompono braccia e gambe a una donna trans, poi la gettano nel fiume: filmata mentre lotta per la vita. Sara muore a 32 anni - Sara Millerey è stata aggredita brutalmente. Le hanno spezzato le gambe e le braccia, poi è stata gettata in un burrone. Lì ha continuato a lottare per la vita, tentando di... 🔗Leggi su leggo.it

Monte San Giovanni Campano: cade nel vuoto mentre raccoglieva gli asparagi, muore donna di 28 anni - Un tragico incidente ha scosso la comunità di Veroli e dintorni con la morte di Beatrice Sgroia, una giovane di 28 anni, madre di due bambini piccoli, sposata e molto conosciuta nella zona. La ragazza è deceduta il 24 marzo dopo una drammatica caduta da un’altezza di dieci metri in una cava, mentre stava facendo una passeggiata e raccogliendo asparagi selvatici.Beatrice era uscita da sola per una passeggiata in campagna, ma il destino le ha riservato una tragica fine. 🔗Leggi su romadailynews.it

Incendio sulla barca, donna resta intrappolata e muore carbonizzata: il marito si tuffa in acqua e si salva - La barca sulla quale stavano passando le vacanze di Pasqua va a fuoco nella notte tra martedì e mercoledì 23 aprile. Vittime una coppia di tedeschi: la moglie è rimasta... 🔗Leggi su leggo.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tragedia ad Agrigento, donna muore carbonizzata mentre fa benzina; Incendio al Distributore Lukoil: Donna muore carbonizzata mentre fa benzina; Agrigento, Incendio Mortale al Distributore: Donna Carbonizzata Durante il Rifornimento; Muore carbonizzata mentre fa benzina, la donna ha 41 anni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Agrigento, muore carbonizzata mentre faceva benzina - Nulla da fare per il vigili del fuoco del comando di Agrigento, che hanno trovato la vittima carbonizzata e l'auto in fiamme, davanti alla colonnina del self service del distributore, in una stazione ... 🔗rainews.it

Donna muore carbonizzata mentre faceva benzina nell'Agrigentino - La vittima aveva 41 anni. Non è chiaro, al momento, cosa abbia innescato le fiamme. Sull’episodio indagano i carabinieri ... 🔗tg24.sky.it

Tragedia ad Agrigento, donna muore carbonizzata mentre fa benzina - Tragedia ad Agrigento. Una donna è morta carbonizzata in seguito ad un incendio divampato nella stazione di servizio Lukoil tra la Città dei templi e Favara. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato i ... 🔗grandangoloagrigento.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: