Donald Trump lavora per negoziati diretti tra Russia e Ucraina

DonaldTrump ha ribadito questa mattina la sua intenzione di "continuare a lavorare con entrambe le parti" per porre fine al conflitto in Ucraina. "Potenzialmente un giorno grandioso per Russia e Ucraina!", ha scritto il presidente degli Stati Uniti sul suo account Truth Social, dopo la proposta del presidente russo Vladimir Putin di negoziati "diretti" tra Kiev e Mosca e la richiesta dell'Occidente di un cessate il fuoco già da lunedì. "Pensate alle centinaia di migliaia di vite che saranno salvate con la fine, auspicabilmente, di questo infinito 'bagno di sangue'. Continuerò a lavorare con entrambe le parti per garantire che ciò accada", ha aggiunto. (ANSA-AFP). 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Donald Trump lavora per negoziati diretti tra Russia e Ucraina

