Donald Trump e Abu Mazen | Incontro in Arabia Saudita per discutere di Gaza

Secondo la tv egiziana al Ghad, durante la sua visita in ArabiaSaudita, il presidente degli Stati Uniti DonaldTrump dovrebbe incontrare il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen, martedì 13 maggio. Si prevede che Trump incontri anche il presidente libanese Joseph Aoun e il presidente siriano Ahmed al-Sharaa.Ieri Abu Mazen ha incontrato al Cremlino il presidente russo Vladimir Putin e ha affermato che i palestinesi sono interessati a un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e all'ingresso di aiuti nel territorio. Secondo i media russi, il presidente dell'Anp avrebbe detto a Putin che "non dovrebbe essere consentito agli americani e ad altri stranieri di controllare Gaza". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Donald Trump e Abu Mazen: Incontro in Arabia Saudita per discutere di Gaza

