Domenica In tutto sulla suora che ha previsto l’elezione di Prevost | Come ho fatto

Suor Rose Pacatte, una figura singolare che ha saputo combinare la fede cattolica con una passione profonda per il cinema e i media, è diventata una celebrità internazionale per una previsione che ha lasciato tutti senza parole: l’elezione del cardinale americano Robert Francis Prevost al soglio pontificio, oggi noto Come Papa Leone XIV. La sua intuizione, lontana da qualsiasi contesto mistico o profetico, si è rivelata incredibilmente precisa, facendo di lei una delle protagoniste di uno dei momenti più sorprendenti della storia recente della Chiesa.Chi è Suor Rose Pacatte?Nata nel 1952 negli Stati Uniti, suor Rose entra giovanissima nell’ordine delle Figlie di San Paolo. All’età di 15 anni, nel 1967, intraprende un cammino religioso che la porterà a diventare una delle voci più rispettate nel campo della comunicazione cattolica. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Domenica In, tutto sulla suora che ha previsto l’elezione di Prevost: “Come ho fatto”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conte non ha garantito la sua permanenza al Napoli, ma Tudor farà di tutto per allontanarlo dalla Juve (Repubblica) - Su Repubblica i piani della Juventus per l’allenatore del futuro. Secondo quanto scrive il quotidiano, Igor Tudor sta provando a conquistarsi la conferma e così allontana lo spettro di Conte da Torino. Il croato ha anche smussato quegli angoli del carattere più duri e sembra funzionare con la squadra.Leggi anche: Juventus, Reja: «Adesso con Tudor i giocatori vengono valorizzati per quelle che sono le loro caratteristiche»Tudor in tre settimane ha quasi convinto la JuventusSu Repubblica si legge:Alla Juve sono contenti di lui, finanche un po’ sorpresi (in positivo). 🔗Leggi su ilnapolista.it

Milanmania: se chi sbaglia paga, Cardinale dovrebbe mandare via chi ha sbagliato tutto - Chi sbaglia paga, soprattutto in un posto di lavoro così importante come il Milan. Chi lo ha guidato, ha sbagliato tutto, ma proprio tutto.... 🔗Leggi su calciomercato.com

Di Costanzo: “Dall’inferno alla rinascita: Biancolino ha cambiato tutto” - Tempo di lettura: 2 minuti“Quello che è riuscito a trasmettere Biancolino ai suoi giocatori dalla prima partita con la Turris, dove fece 0-0 a Torre del Greco, e io ero presente allo stadio, è stato un cambiamento totale. Rispetto alla gestione precedente, si è visto subito un atteggiamento diverso: più grinta, più organizzazione, più voglia di lottare su ogni pallone. E questo è merito dell’allenatore, che ha saputo toccare le corde giuste e dare identità alla squadra”. 🔗Leggi su anteprima24.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Domenica In, Teo Mammucari: «La Fagnani è una suora buona». Le parole dopo l'intervista movimentata; Domenica In, Teo Mammucari: «La Fagnani è una suora buona». Cosa ha dichiarato; Domenica In, Teo Mammucari: 'la Fagnani è una suora buona'. Cosa ha dichiarato durante l'intervista a Mara Venier; Suor Paola, il catechismo e il pallone. «La Lazio è la mia seconda fede». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Domenica In, Teo Mammucari: 'la Fagnani è una suora buona'. Cosa ha dichiarato durante l'intervista a Mara Venier - A Domenica In, Teo Mammucari sorprende Mara Venier parlando di Francesca Fagnani. Dopo i racconti sul collegio, arriva una definizione inaspettata. 🔗msn.com

Domenica In, Teo Mammucari: ««La Fagnani è una suora buona». Le parole dopo l'intervista "movimentata" - Teo Mammucari, ospite da Mara Vanier a Domenica In, ha condiviso dettagli inediti sulla sua infanzia, rivelando di essere stato abbandonato dalla madre all’età di quattro anni. Mammucari ha ... 🔗informazione.it