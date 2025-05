Domenica In Carlo Conti | Bisogna ammettere gli errori

"Non è andato bene come poteva. Ero poco convinto, Bisogna anche ammettere gli errori": CarloConti, ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai 1, lo ha detto a proposito di uno dei suoi ultimi programmi, Ne vedremo delle belle, che non ha ottenuto un grandissimo successo. Oltre che del suo lavoro, poi, il conduttore ha parlato anche della sua famiglia e in particolare di suo figlio: "Matteo ha 11 anni. Comincia già a litigare con la mamma, rivedo certi momenti di quanto avevo 12-13 anni. Tra i due genitori sono io il più permissivo. Gli faccio capire il valore dei sì e dei no, Francesca è ancora più severa. Dipende dalle cose e dai giorni e lo ha capito. Lui è molto distaccato, quando è venuto a Sanremo è voluto restare in albergo con Giorgio Panariello che ha fatto da babysitter. Questa cosa mi piace, perché prima di tutto deve essere il figlio di Carlo". 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Domenica In, Carlo Conti: "Bisogna ammettere gli errori"

Domenica In, da Achille Lauro a Carlo Conti: gli ospiti di oggi domenica 11 maggio - (Adnkronos) – Oggi, domenica 11 maggio, dalle 14 alle 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda un nuovo appuntamento di 'Domenica In' condotto da Mara Venier. Ecco chi sono gli ospiti. Achille Lauro sarà ospite in studio per raccontare il suo percorso artistico e il […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Achille Lauro a Domenica In: «Mia madre è il mio punto di riferimento sano. La notte prima di Sanremo ho fatto una proposta a Carlo Conti» - Il cantante torna a raccontarsi a Mara Venier nel giorno della Festa della mamma: dalla serenità trovata alla proposta «indecente» fatta al conduttore di Sanremo (che irrompe a sorpresa negli studi) la notte prima del Festival: «Non l'ha accettata, e mi ha salvato» 🔗Leggi su vanityfair.it

Carlo Conti: «Bisogna ammettere anche gli errori. Sanremo? Già mi arrivano canzoni per il prossimo anno» - Carlo Conti è il super ospite di oggi, 11 maggio di Domenica In. Il conduttore sarà protagonista di un’intervista nella ... 🔗msn.com

Carlo Conti a Domenica In: «In carriera tanti flop, ma servono anche quelli. Ne vedremo delle belle? Non ero convinto di ciò che facevo» - Carlo Conti fa irruzione nello studio di Mara Venier a Domenica In durante la performance di Achille Lauro. Il direttore artistico dell'ultima edizione del Festival di Sanremo ha visto nascere ... 🔗msn.com

Carlo Conti, il videomessaggio di Papa Francesco a Sanremo: "Era una sorpresa per tutti, non lo dimenticherò mai" - Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025 è stato ospite di Mara Venier Dall'amore per la sua famiglia all'amicizia con il compianto conduttore Fabrizio Frizzi. Oggi, domenica 1 ... 🔗msn.com