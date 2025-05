Domenica In anticipazioni dell’ 11 maggio | tra gli ospiti Achille Lauro

Una nuova puntata di Domenica In all’insegna dell’intrattenimento e della leggerezza, in cui ci sarà spazio anche per l’attualità: ecco cosa succederà nel salotto di Mara Venier l’11 maggio a partire dalle 14 su Rai1.Domenica In, da Mara Venier arriva AchilleLauroLa puntata dell’11 maggio di Domenica In sarà nel segno della musica: in studio arriverà infatti AchilleLauro per raccontare i suoi successi da Incoscienti Giovani, presentato al Festival di Sanremo, all’ultimo singolo Amor. Il popolare cantante romano sta vivendo un momento molto felice da un punto di vista professionale, ed è stato protagonista di una bellissima esibizione per i fan sulle scalinate di Piazza di Spagna che ha lasciato il segno.Da un talento emergente ad una veterana della canzone italiana: Iva Zanicchi si racconterà tra carriera e privato, e si esibirà sulle note di Dolce far niente insieme ai Deejay A-Clark e Vinny. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Domenica In, anticipazioni dell’ 11 maggio: tra gli ospiti Achille Lauro

