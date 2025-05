Domenica In Achille Lauro | Cos' ho chiesto a Conti la notte prima di Sanremo

"Oggi mi sento un uomo, ho trovato una mia serenità. Si percepisce nella mia musica": AchilleLauro lo ha detto nello studio di Mara Venier a Domenica In su Rai 1, rivelando di aver trovato la pace interiore anche grazie alla musica, che non lo ha mai abbandonato. "Sono sempre stato molto solitario - ha aggiunto - nell'ultimo anno ho riflettuto molto su me stesso. Ho deciso così di coinvolgere i miei fan nel videoclip, si è creato davvero qualcosa di profondo con loro. Rimango sorpreso dalle parole che mi scrivono". E la conduttrice con affetto gli ha detto: "Ti meriti tutto, poche volte ho incontrato degli artisti così generosi come te".Tra Lauro e la Venier c'è un bellissimo rapporto. E infatti subito dopo essere entrato in studio, il cantante alla conduttrice ha detto: “È la festa della mamma e tu sei il mio grande amore". 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Domenica In, Achille Lauro: "Cos'ho chiesto a Conti la notte prima di Sanremo"

Achille Lauro a Domenica In: «Mia madre è il mio punto di riferimento sano. La notte prima di Sanremo ho fatto una proposta a Carlo Conti» - Il cantante torna a raccontarsi a Mara Venier nel giorno della Festa della mamma: dalla serenità trovata alla proposta «indecente» fatta al conduttore di Sanremo (che irrompe a sorpresa negli studi) la notte prima del Festival: «Non l'ha accettata, e mi ha salvato» 🔗Leggi su vanityfair.it

