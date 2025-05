Domenica del Buon Pastore a Piazza San Pietro tra vocazioni e messaggi di Papa Francesco e Leone XIV

In occasione della Domenica del Buon Pastore, la preghiera si rivolge in modo speciale a tutti coloro che vivono la chiamata sacerdotale e religiosa. Questo giorno rappresenta un'opportunità per abbracciare con rinnovata fiducia l'invito a

In una giornata significativa, che coincide con la Domenica del BuonPastore, l'invito alla preghiera si rivolge in particolare a coloro che si dedicano alla vita sacerdotale e religiosa, affinché possano abbracciare con fiducia l'esortazione di Rilancia così come espressa dal predecessore Francesco nel messaggio di oggi, incentrato sull'accoglienza e il sostegno delle nuove generazioni.

Domenica, a partire dalla mattina, è festa a Pontelagoscuro in piazza Bruno Buozzi con 'La domenica pontesana', un appuntamento rituale di promozione del territorio e della comunità paesana tra gastronomia, arte e volontariato.Si comincia con il Baule in Piazza, tradizionale mercatino del...

"Buona Domenica delle Palme, Buona Settimana Santa!". Lo ha detto il Papa a Piazza San Pietro accolto da un grande entusiasmo della gente presente a Piazza San Pietro. Il Papa è arrivato a conclusione della messa delle Palme senza naselli per l'ossigeno. Ha salutato molta gente e regalato caramelle ai bambini.

Roma, 13 aprile 2025 – Papa Francesco, al termine della messa della Domenica delle Palme, presieduta dal cardinale Sandri, è arrivato a sorpresa sul sagrato di piazza San Pietro per salutare le oltre 20 mila persone a radunate per la celebrazione eucaristica, che segna l'inizio della Settimana Santa. Accompagnato dal suo infermiere personale, Massimiliano Strappetti, e da uno dei suoi segretari particolari, don Juan, dopo aver seguito la celebrazione in televisione Papa Francesco è passato dalla basilica ed è arrivato sul sagrato in carrozzina e senza i naselli per l'ossigeno.

Nella quarta domenica di Pasqua, e con l'allegria ancora dell'elezione del nuovo Vicario di Cristo in Terra, Papa Leone XIV ha celebrato il suo primo Regina Coeli dal balcone della Loggia della Basili

Oltre centomila presenti a San Pietro per il Regina Coeli dopo l'elezione. In coda dalle 8: "Già lo amiamo"

Papa Leone XIV celebra il primo Regina Coeli a Roma nella domenica del Buon Pastore, invitando a pregare per le vocazioni sacerdotali e sottolineando l'importanza di modelli credibili e l'accompagname