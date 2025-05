Domani sera le anticipazioni

Mancano circa 40 giorni al Cinema Ritrovato, trentanovesima edizione. E per avvicinare il pubblico alla manifestazione dedicata al cinema e ai restauri dal 21 al 29 giugno, la Cineteca organizza Domani alle 20 al Modernissimo, una serata per presentare i temi principali di una programmazione come al solito ricchissima: a presentarla ci saranno Gian Luca Farinelli e Roy Menarini.Si comincia con il raccontare il festeggiamento il giorno esatto del suo centesimo compleanno, di un capolavoro del cinema muto, ’La febbre dell’oro’ di Charlie Chaplin, uscito il 26 giugno 1925. E proprio il prossimo 26 giugno in piazza Maggiore, si assisterà al cine-concerto con ’La febbre dell’oro’, accompagnato dal vivo dall’Orchestra del Teatro Comunale diretta da Timothy Brock.Il nuovo restauro 4K del film, realizzato dalla Fondazione Cineteca al laboratorio L’Immagine Ritrovata, sarà in prima italiana al festival bolognese dopo la prima assoluta di martedì 13 maggio al Festival di Cannes, in apertura della sezione Cannes Classics. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Domani sera le anticipazioni

Potrebbe interessarti su Zazoom: Amici 2024, sabato 10 maggio: ospiti, sfide e anticipazioni dell'ottava puntata su Canale 5 - Sabato 10 maggio, Maria De Filippi torna in prima serata su Canale 5 con l’ottavo appuntamento del serale di Amici 2024. Sul palco i sei talenti rimasti in gara si sfideranno in prove di canto e ballo: i cantanti Antonia, Nicolò e Trigno, e i ballerini Alessia, Daniele e Francesco, divisi in tre squadre.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Musica di famiglia sul palco, domani sera c’è il Noub Duo - Domani alle 21 il palco di Jazzamore ospiterà il live di Noub Duo, il progetto acustico nato dalla sinergia musicale e familiare tra Sofia Nobili (voce) e Simone Nobili (chitarra/basso, cori). Noub Duo è un’esperienza sonora raffinata e coinvolgente che attraversa diversi generi e periodi musicali: dalla bossa nova di Antônio Carlos Jobim degli anni ’60, alla west coast americana degli anni ’70, fino a toccare artisti iconici come Michael Jackson, Stevie Wonder, Sade e Chris Stapleton. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Stefano De Martino sempre più unito ad Emma: “Domani sera hai un appuntamento con me” - Il tempo guarisce ogni ferita e il rapporto tra Stefano De Martino ed Emma Marrone ne è la prova. I due, ex ormai da tanti anni, sono riusciti a trovare il modo per rientrare l’uno nella vita dell’altra e viceversa. In un video pubblicato su Instagram, si respira una gran serenità tra i due. Qualcosa di impensabile svariati anni fa, quando l’ex ballerino di Amici aveva lasciato la cantante per seguire il cuore, che batteva per Belen Rodriguez. 🔗Leggi su dilei.it

WWE: Penta sfiderà Bron Breakker per il titolo intercontinentale domani sera a RAW - Fin dal suo arrivo in WWE a inizio anno, Penta ha subito dimostrato il suo valore e ha costruito una connessione immediata con i fan. I match contro Chad Gable, Pete Dunne e Ludwig Kaiser hanno corroborato lo status del luchador messicano, che lo scorso lunedì ha chiarito le sue intenzioni, puntando chiaramente il titolo intercontinentale di Bron Breakker. E dopo il faccia a faccia della scorsa puntata di RAW, non dovremo attendere molto per vedere il match. 🔗Leggi su zonawrestling.net

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Lulù Selassiè quarta giurata speciale a La pupa e il secchione show: le anticipazioni Domani sera an Video Lulù Selassiè quarta giurata speciale a La pupa e il secchione show: le anticipazioni Domani sera an

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tradimento, le anticipazioni dall'11 al 17 maggio 2025; Domani sera le anticipazioni; Un posto al sole, le trame dal 12 al 16 maggio 2025; Le Iene, anticipazioni della puntata del 6 maggio: ospiti LDA e Chiara Tramontano. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Anticipazioni semifinale di Amici 24: chi andrà in finale? Ospiti, ballottaggi ed eliminati - Manca davvero pochissimo alla fine di Amici 24. Domani sera, sabato 10 maggio, in prima serata su Canale 5, andrà infatti in onda la semifinale del talent show di Maria De Filippi. La puntata, però, è ... 🔗notizie.it

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 8 maggio: Giulia stupisce Luca - Manca poco per la penultima puntata di questa settimana di Un Posto al Sole, in onda domani sera dalle 20:50 su Rai Tre e disponibile anche su Rai Play. La soap opera più longeva e amata ... 🔗ilmattino.it

Amici, anticipazioni puntata 3/5: chi al ballottaggio ed i due eliminati - Domani sera andrà in onda su Canale 5 la settima puntata della fase serale del talent show Amici di Maria De Filippi. Ieri, 1 maggio, si sono tenute le registrazioni e di conseguenza sul web sono stat ... 🔗msn.com