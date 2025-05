docufilm sulla figura di valter baldaccini

Tutto esaurito, venerdì scorso, nella sala rossa del Politeama Clarici, per la prima di “ValterBaldaccini, la vita come esempio“, il Docufilm che racconta l’imprenditore cannarese attraverso le voci di alcune persone che l’hanno conosciuto. "Sin dai suoi esordi la Fondazione ha avuto un duplice obiettivo: dare continuità ai progetti di solidarietà che mio padre aveva iniziato per le persone più in difficoltà e tenere memoria della sua testimonianza di vita – ha spiegato Beatrice Baldaccini, presidente della Fondazione -. Un impegno che in questi anni abbiamo portato avanti attraverso alcune pubblicazioni che lo riguardano e che oggi, in occasione del nostro decimo anniversario, restituiamo attraverso la forza delle immagini che ritraggono luoghi per lui importanti e il ricordo di alcune persone che abbiamo ritenuto significative per far emergere la sua unicità". 🔗Leggi su Lanazione.it

