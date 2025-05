Doccia gelata per il Catania rossazzurri puniti da Merola nel finale | il Pescara vince 1-0

In breve da Zazoom:

Il Catania subisce una deludente sconfitta casalinga nel match d'andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, perdendo 1-0 contro il Pescara allo stadio Angelo Massimino. In una serata difficile, i rossoazzurri non riescono a brillare, mentre gli avversari abruzzesi si dimostrano solidi e ben organizzati, mettendo in mostra una prestazione difensiva di grande livello.

Il Catania cade in casa nel match d’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, battuto 1-0 dal Pescara allo stadio Angelo Massimino. Una sconfitta bruciante, maturata davanti al proprio pubblico, in una serata in cui è emersa la solidità degli abruzzesi: attenti nella. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Doccia gelata per il Catania, rossazzurri puniti da Merola nel finale: il Pescara vince 1-0

Su altri siti se ne discute

Mazzata Juve: prendono Kolo Muani, doccia gelata per Giuntoli - La Juve rischia di vedere seriamente sfumare i suoi piani di trattenere Kolo Muani: voci dall’Italia e dall’estero indicano un addio quasi certo a fine stagione.All’inizio sembrava una possibilità remota, poi una voce, e in un attimo è però arrivata un’ennesima indicazione. Il futuro in bianconero di Kolo Muani, che pareva praticamente scontato fino a poche settimane fa, adesso si trova in discussione. 🔗Leggi su tvplay.it

Catania, ai rossazzurri basta Lunetta: gli etnei superano il Messina - Il Catania vince in trasferta il derby con il Messina. Successo meritato per quanto si è visto in campo. Ai rossazzurri basta la rete, segnata sugli sviluppi di un corner, da Lunetta al 17' della prima frazione di gara. Match molto combattuto ed interpretato bene dagli etnei, che hanno potuto... 🔗Leggi su cataniatoday.it

Ottovolante Meta Catania: ottava vittoria di fila, i rossazzurri non si fermano più - La Meta Catania continua a volare altissimo. I rossazzurri sbancano anche il campo della Sandro Abate conquistando l’ottava vittoria consecutiva e consolidando il primo posto in classifica. Protagonista assoluto del pomeriggio magico è stato Giovanni Pulvirenti, autentico mattatore con un poker... 🔗Leggi su cataniatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Doccia gelata per il Catania, rossazzurri puniti da Merola nel finale: il Pescara vince 1-0; Il Catania vince la Coppa Italia di Serie C: Padova battuto 4-2 ai supplementari; Michele Zeoli e la coppa al Catania: I ragazzi tenevano alla partita, hanno dato tutto; Serie C, Bouah regala la prima gioia a Lucarelli: il Catania batte la Turris 2-1. 🔗Cosa riportano altre fonti

Doccia gelata per il Catania, rossazzurri puniti da Merola nel finale: il Pescara vince 1-0 - Si complicano i giochi per gli etnei nei playoff di Serie C. Al termine di una partita molto intensa e difficile a spuntarla sono gli abruzzesi, abili a sfruttare un'incertezza difensiva ... 🔗cataniatoday.it