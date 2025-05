DIRETTA Serie A Udinese-Monza 0-0 | occasione Davis! LIVE

Bianconeri e brianzoli si sfidano nel lunch match della trentaseiesima giornata di Serie ASenza ormai nulla da chiedere alla stagione se non un finale di campionato dignitoso, Udinese e Monza aprono il palinsesto domenicale del terzultimo turno di campionato. Reduci da due risultati utili consecutivi (pari col Bologna e vittoria contro il Cagliari), i bianconeri si sono rimessi in carreggiata dopo aver perso cinque partite di fila.DIRETTASerie A, Udinese-Monza: segui la cronaca del match LIVE (Lapresse) – calciomercato.itAncora privo dell’infortunato Florian Thauvin, Kosta Runjaic ritrova nella lista dei convocati Lorenzo Lucca, ma anche Ehizibue e Payero, che hanno scontato la giornata di squalifica nella trasferta sarda. Raggiunta la salvezza ormai da diverse settimane, i friulani hanno l’obiettivo di arrivare a 50 punti e per riuscirci dovranno farne almeno sei nelle utlime tre giornate. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Udinese-Monza 0-0: occasione Davis! LIVE

Segui queste discussioni sui social

La série FBI, par épisode : Trois fuites devant agents, Deux fusillades, Une course poursuite en voiture, Une cause woke mais quand même c'est aussi des terroristes ?? Une bombe, allez, tous les deux épisodes.#Série Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Como-Genoa Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta Live - Tutto pronto per una grande domenica di calcio in Serie A con le sfide del 34° turno. Ad inaugurare il programma di giornata saranno i due lunch match delle 12:30, Venezia-Milan al Penzo e Como-Genoa al Sinigaglia.L’andamento di Como e GenoaÈ un momento decisamente positivo quello che sta attraversando il Como, che si presenta a questa sfida con tre vittorie consecutive, che sono la dimostrazione di come il lavoro di Fabregas stia dando i propri frutti. 🔗Leggi su sololaroma.it

LIVE Milano-Scandicci 3-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Egonu e compagne volano in finale, serie mai in discussione! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE25-17 Ace di Kurtagic. MILANO E’ IN FINALE!24-17 Errore in attacco di Ruddins, ci sono sette match-point che valgono la finale.23-17 Muro di Danesi su Ognjenovic.22-17 Invasione a rete di Antropova, Ekaterina è calata a picco fisicamente.21-17 Ci pensa Orro di seconda intenzione, ancora una prova da leader per Alessia. Graziani e Ruddins in campo per Scandicci. 🔗Leggi su oasport.it

DIRETTA Serie A, Roma-Juventus | Formazioni UFFICIALI LIVE - Si chiude la domenica della trentunesima giornata del campionato di Serie A con una grande classica della nostra competizione nazionaleCi siamo, l’attesa è finita: l’ultima gara in programma per questa domenica, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, vede affrontarsi la Roma e la Juventus.Claudio Ranieri (LaPresse) – Calciomercato.itSfida dal sapore di Champions League, visto che le due squadre sono in lotta per il quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea per club, e si trovano a soli tre punti di ... 🔗Leggi su calciomercato.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calcio Live News: in campo Udinese-Monza (0-0), alle 16:15 c'è il Clásico; Udinese-Monza, il risultato in diretta LIVE; LIVE Udinese-Monza 0-0 Serie A 2024/2025: Payero ci prova, palla alta; Udinese-Monza dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Serie A: in campo Udinese-Monza 0-0 DIRETTA e FOTO - "Quella contro il Monza è un'altra possibilità per confermare quanto fatto di buono nelle ultime settimane. 🔗ansa.it

?? Diretta Live Udinese Monza: Okoye spettatore non pagante - Ottimo Pizzignacco! L'ex gardesano si distende a negare la gioia personale all'arrembante Solet, abile a incunearsi in area monzese triangolando con un compagno Recriminano i padroni di casa per il ... 🔗monza-news.it

?? Diretta Live Udinese Monza: al via l'ultimo lunch-match stagionale - Dopo aver conseguito un successo atteso 7 esibizioni, Runjiac si è prefisso l'ultimo obiettivo: causa fascite plantare non sarà ancora del match l'estroso Thauvin, con Lucca che a sorpresa non si ripr ... 🔗monza-news.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: