DIRETTA Serie A Napoli-Genoa 1-0 | la sblocca Lukaku! LIVE

🛈 Anteprima news:

Calciomercato.it vi invita a seguire in diretta il match del 'Maradona' tra Napoli e Genoa, valevole per la 36esima giornata di Serie A. Gli azzurri di Conte affrontano i rossoblu di Vieira in un incontro che promette emozioni, con le due squadre che occupano posizioni nettamente diverse in classifica. Non perdetevi il posticipo domenicale!

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra gli azzurri di Conte ed i rossoblu di Vieira in tempo realeIl Napoli ospita il Genoa a Fuorigrotta nel posticipo domenicale valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A, terzultimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da 38 punti in favore dei campani, che sarà DIRETTA dall’arbitro Piccinini della sezione di Forlì.Conte e Vieira, allenatori di Napoli e Genoa (foto Ansa) – Calciomercato.itGli azzurri di Antonio Conte vogliono fare un altro passo verso il quarto scudetto della loro storia e allungare la striscia di quattro successi di fila iniziata contro l’Empoli e proseguita con Monza, Torino e Lecce. L’obiettivo è quello di continuare a vincere per raggiungere quota 80 punti e iniziare i preparativi in città per quello che sarebbe il secondo tricolore in tre anni dopo quello di Spalletti. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Napoli-Genoa 1-0: la sblocca Lukaku! LIVE

Segui queste discussioni sui social

Aujourd'hui est un GRAND JOUR ! Car : J'AI FINI ARCANE !!!!!Je connaissais pas du tout mais avec la saison 2 qui est sortie j'en ai (comme tout le monde) entendu parler et donc je m'y suis mis après tout le monde comme à mon habitude.Et fr… Leggi la discussione

It is so funny that ONLY Frieren is having fun in the dungeon | Frieren ep 24 | TBSkyen reacts #2024Winter #3bSkyen #3bskyen #analysis #animated #animation #Anime #BeyondJourney'sEnd #Breakdown #Discussion #fern #frieren #Frieren:BeyondJou… Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Serie D, Ancona-Termoli 0-1: dorici subito sotto, Esposito gela il "Del Conero" al 10'. LA DIRETTA - Sul secondo calcio d'angolo battuto dai giallorossi, la palla attraversa tutta l'area e viene intercettata da Esposito il quale, liberissimo sul secondo palo, al volo batte Laukzemis fermo tra i paliMinuto 10: ESPOSITO A SEGNO. ANCONA-TERMOLI 0-1Primi cinque minuti di gara che vedono il... 🔗Leggi su anconatoday.it

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 8-10, Serie A basket 2025 in DIRETTA: break di 8-0 dei meneghini, i bolognesi ricuciono subito lo strappo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE8-10 1/2 per Shengelia in lunetta.7-10 Tiro in sospensione di Marco Belinelli: -3 Segafredo!5-10 Assist bellissimo di Pajola per Momo Diouf: la Virtus prova a rimanere subito in scia!3-10 Penetrazione di Nico Mannion per il nuovo +7 Milano.3-8 Alessandro Pajola con un tiro dal gomito: la Virtus Bologna torna a segnare!1-8 Seconda tripla di Nikola Mirotic: break di 8-0 dell’Olimpia!1-5 Fabien Causeur alza la parabola: primi punti in Serie A per il francese!1-3 Nikola Mirotic brucia la retina da tre!1-0 1/2 per Alessandro Pajola dalla lunetta. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Biathlon, Mass start femminile Oslo 2025 in DIRETTA: Jeanmonnot in testa dopo la terza serie, Comola in lotta per la top 10 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEErrore sull’ultimo di Comola. Davanti c’è Jeanmonnot con 4? su Oeberg e Preuss a +9?4. Dietro però c’è Michelon.POLIGONO 3/4 – Errore sia di Preuss che di Oeberg. ZERO di Jeanmonnot. Sarà davanti.GIRO 3/5 – Jeanmonnot perde due secondi dalla testa e da Preuss, è a +14? a metà gara. Comola a +29?.GIRO 3/5 – Preuss a +3? e Jeanmonnot a +12? da Hanna Oeberg. 🔗Leggi su oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli-Genoa diretta Serie A: segui la partita scudetto di oggi; Serie A: in campo Napoli-Genoa 0-0 DIRETTA e FOTO; Serie A, Napoli-Genoa 1-0 al 15' successo obbligato per gli azzurri - Napoli avanti con rete di Lukaku al 15'; Serie A, le formazioni ufficiali di Napoli-Genoa, Conte con Lobotka titolare. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Serie A: in campo Napoli-Genoa 1-0 DIRETTA e FOTO - Con ancora il rammarico per la rimonta subito contro il Milan il Genoa di Vieira è pronto a sfidare il Napoli che insegue lo scudetto al Maradona domenica sera. Rossoblù che non potranno contare sullo ... 🔗ansa.it

Napoli-Genoa LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La diretta LIVE di Napoli-Genoa di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... 🔗fanpage.it

DIRETTA Serie A, Napoli-Genoa: segui la cronaca LIVE del match - Il Napoli di Conte affronta il Genoa di Vieira nel posticipo di Serie A. Segui la cronaca live su Calciomercato.it ... 🔗calciomercato.it