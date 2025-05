Diego De Silva | L’amore è sempre libertà Vale anche nella separazione nessuno appartiene a nessuno

"L’amore non ammette padroni: è vivo quando si riconosce alla persona amata la libertà dismettere di amare in qualunque momento". Lo scrittore partenopeo Diego De Silva riflette sull’importanza, in ogni relazione, di poter dire la parola “fine” e lo fa a partire dal suo ultimo romanzo I titoli di coda di una vita insieme (Einaudi). Quando il loro matrimonio giunge al capolinea, Fosco e Alice decidono di ritrovarsi in una casa condivisa per ripercorrere gioie e dolori, "per attraversare in due i rimpianti fino a esaurire la sofferenza". Intendono così restituire dignità alla loro storia, scegliendo con cura le parole per dirsi addio.De Silva, quanto è importante il dialogo anche nel lasciarsi? "Fondamentale. La violenza nasce proprio dalla mancanza della parola. Se sono capace di esprimermi, sono in grado di comprendere le ragioni dell’altro; se no, la mia impotenza linguistica mi porterà a sostituire la parola con il gesto violento". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Diego De Silva: "L’amore è sempre libertà. Vale anche nella separazione, nessuno appartiene a nessuno"

