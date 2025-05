Dieci persone uccise da attacchi dell' Idf anche 4 bambini

Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, Dieci persone , tra cui quattro bambini , sono stati uccisi la scorsa notte quando attacchi di droni israeliani hanno preso di mira le tende degli sfollati in varie zone di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale, secondo fonti locali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Germania, tre persone uccise. La polizia: non date passaggi agli autostoppisti - Roma, 6 aprile 2025 - In Germania è caccia all'uomo dopo il ritrovamento di tre persone morte a Weitefeld, una cittadina di circa 2.300 abitanti nella regione del Westerwald. Il triplice omicidio sarebbe avvenuto nelle prime ore del mattino in un comprensorio residenziale. "Abbiamo ricevuto una chiamata d'emergenza alle 3:45 da qualcuno che urlava", ha riferito un portavoce della polizia alla Bild. 🔗Leggi su quotidiano.net